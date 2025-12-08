Undersköterska nattpool
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Gemensam personal- och schemaförsörjning består av tre enheter; Schema och Planering, Vikarie och Rekrytering samt Resurs och Administration vilka ansvarar för att ge stöd till större delen av socialförvaltningen. Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som undersköterska i Korttidspool natt arbetar du i hela utförarverksamheten inom äldreomsorgen. Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med övrig personal genomföra god vård och omvårdnad utifrån våra brukares behov samt kontinuerligt dokumentera detta i våra journalsystem. Arbetsuppgifterna innebär att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska samt arbeta med en trygg och säker omvårdnad.
Vi arbetar med individens behov i centrum, utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och stärka våra brukares förmågor. Detta gör vi genom ett tvärprofessionellt arbete tillsammans med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Du kommer att arbeta på den arbetsplats som för natten har ordinarie personal som har planerad eller oplanerad frånvaro, eller när arbetsbelastningen är högre för en kortare period. Det är därför viktigt att du tycker om ett varierat arbete och att du har förmågan att anpassa dig utifrån olika situationer. Som anställd i korttidspool har man förväntan på sig när man kommer ut i verksamheten. Du behöver därför vara trygg i din yrkesroll och ha en bra förmåga att kunna anpassa dig till olika arbetsgrupper och rutiner.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Vi söker dig som är utbildad undersköterska, är trygg i din roll och tycker om variation.
* Du måste ha körkort för att kunna arbeta hos oss.
* En förutsättning för att utföra arbetet med god kvalitet är att du är van och trygg med att arbeta i digitala verktyg.
Personliga kompetenser:
* Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
* Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
* Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du kommer att ha en betydande roll i våra brukares vardag.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
