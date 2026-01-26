Undersköterska nattjänst i Forsheda
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Vi söker en kollega till natten på Forsgården i Forsheda Särskilt boende.
Forsgården är ett boende med en enhet för demens och en för Regelbunden avlastning/korttids. Det bor här 17 brukare och man är två kollegor på natten som har ansvaret för dessa boende. Man samarbetar även med natt laget på Soläng. Natten ansvara även för ombuds roller och kan innebära att man får gå på utbildning dagtid. Man jobbar schemalagd tid 21,50- 06,50.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.Dina arbetsuppgifter
Att med brukarens behov i centrum ge omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som ger undersköterskekompetens samt god datakunskap. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökanden. Anställningsvillkor
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och för att vara behörig som undersköterska måste ett intyg från socialstyrelsen lämnas.
För att kunna anställas behöver du visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister (blankett 442.3 - kontroll av egna uppgifter enligt 9 § 1 st). Du beställer utdraget via polisens webbplats. https://polisen.se/tjanster-tillstand/
belastningsregistret.
Urval sker löpande under rekryterings tiden.
Godkända betyg i svenska.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
