Undersköterska Natt Hestra Ringväg 4
2025-12-19
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.
Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 800 arbetar inom de kommunala Vård- och omsorgsboendena.
Vi som jobbar inom Vård- och omsorgsboende Hestra Ringväg 4 är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer och samordnare. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.
Boendet består av 28 lägenheter. En god arbetsmiljö är viktig för oss och på Hestra Ringväg 4 arbetar chef och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas. Arbetsglädje, samarbete och kollegialt stöd är nycklar i det arbetet som vi gemensamt bidrar till och tar ansvar för att skapa. Inom Vård- och omsorgsboende är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.
Vård- och omsorgsboendet Hestra Ringväg 4 söker nu Undersköterska med tjänstgöring natt. På enheten finns det två avdelningar med inriktning för personer med demensdiagnos. Arbetsuppgifterna består av att ge en god vård- och omsorg och utföra insatser av god kvalitet. Vi fokuserar på individanpassning och delaktighet, självbestämmande och meningsfullhet. Genom ett gott bemötande möter vi våra brukare med respekt i syfte att skapa förtroende och trygghet. I ditt arbete ingår även att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, att dokumentera i våra journalsystem, skriva genomförandeplaner samt att arbeta med nationella kvalitetsregister.
Övrig information
Vi erbjuder dig ett arbete inom en lärande organisation där du har möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ. Vi strävar efter att du som medarbetare ska trivas med ditt arbete och känna en stolthet i din yrkesroll. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuds du som anställd inom Borås Stad personalförmåner ex. friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, rabatterat pris på Västtrafiks årskort och förmånscykel samt en mängd aktiviteter som personalföreningen Merkraft anordnar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort engagemang för omvårdnadsarbete och intresse av att arbeta med människor. Du som söker ska ha gått 3-årigt omvårdnadsprogram eller motsvarande och ha goda kunskaper i det svenska språket samt datavana. Du bör ha några års erfarenhet då nattarbete kräver att du är trygg i din roll och kan ta det ansvar som krävs. Vi vill att du ska vara nyfiken och öppen för nya arbetssätt samt att du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Meriterande är om du har goda kunskaper i dokumentation samt i BPSD och TEAM samverkan.Så ansöker du
Anställningsvillkoren innebär en tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. Tillträde 20260202 eller enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2025:105". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Enhetschef
Åsa Lindberg 033-355045 Jobbnummer
9654770