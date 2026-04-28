Undersköterska Natt
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Inom äldreomsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för de som behöver stöd. Vi ser fram emot att du vill arbeta hos oss och göra vardagen bättre för de personer vi stödjer och ger service!
På Samuelsberg finns korttidsplats, växelvård och boka själv plats samlade. Totalt 26 platser. Korttidsboende är en tillfällig insats för individer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning och har stora behov av tillsyn, omvårdnad och rehabilitering innan de återgår till ordinärt boende eller annan boendeform. Växelvård- och boka själv är avlastningsplatser för personer med demens.
Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Motala kommun arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ska på ett respektfullt sätt vägleda, stödja och motivera hyresgästen att klara sina dagliga rutiner på bästa sätt utifrån hens egens förmåga. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig hygien, omsorg, städ, tvätt, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter, utevistelse samt samverkan med anhöriga. Det ingår att vara kontaktman, planera, genomföra, dokumentera i systemet Viva samt följa upp omsorgsarbetet.
Du utför även hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska och rehab-personal. Vi utvecklar tillsammans verksamheten genom våra olika kompetenser och vi vill att du är med och bidrar till ett gott resultat och bästa möjliga vardag för våra brukare. Vi ser att det är viktigt att du är motiverad att ta på dig de olika delegeringar som tjänsten kräver.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Du har en examen inom vård och omsorg.
* Du är van att använda datorn som ett stöd i arbetet och anpassar dig lätt till nya digitala verktyg.
* Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i i tal och skrift då rollen innebär dokumentation.
* Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsrelaterade uppgifter.
Personliga kompetenser:
* Du organiserar och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat och håller deadlines.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
* Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem och gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu.
* Du har de resurser som krävs för förändring eller problemlösning.
* Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Nattjänstgöring
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Samuelsberg Kontakt
Enhetschef
Rosane Moborn Andersson rosane.moborn.andersson@motala.se 0141-225371 Jobbnummer
9879332