Undersköterska med utökat ansvar - träffpunktsansvarig
Stift Bräcke Diakoni / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2026-01-28
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Bräcke Diakoni i Linköping
, Nässjö
, Skövde
, Jönköping
, Falköping
eller i hela Sverige
Tycker du om att kombinera omvårdnad med gemenskap, aktivitet och samtal? Vill du ha ett arbete där du både gör skillnad i det lilla och bidrar till något större? Då kan det här vara rollen för dig.
På Bräcke hemtjänst Stolplyckan arbetar vi med omtanke, ansvar och medmänsklighet - i människors hem och på våra trygghetsboenden. Vi är en del av idéburna Bräcke diakoni och vårt helhetsuppdrag i Linköping City Syd. Nu söker vi en undersköterska med utökat ansvar som träffpunktsansvarig, med intresse för fritidsaktiviteter och hälsofrämjande arbete för äldre.
Din roll
Tjänsten är delad och omfattar cirka 50% i rollen som undersköterska i hemtjänstgruppen och 50% som träffpunktsansvarig på våra trygghetsboenden. I uppdraget kombinerar du omvårdnadsarbete med ett samordnande ansvar för att skapa meningsfulla, trygga och inkluderande aktiviteter. Du är en stabil och engagerad kontaktperson och bidrar till gemenskap och trivsel i vardagen.
Som undersköterska (förmiddagar)
- Ge personlig omvårdnad och stöd i vardagen
- Arbeta enligt genomförandeplaner och anteckna i dokumentationssystem
- Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
- Samverka med kollegor, sjuksköterska och andra funktioner
Som träffpunktsansvarig (eftermiddagar):
- Planera och genomföra träffpunktsaktiviteter tillsammans med de boende, exempelvis kring musik, spel, samtal och gympa
- Skapa struktur, kontinuitet och delaktighet i verksamheten
- Anpassa aktiviteter utifrån målgruppens behov och intressen
- Samverka med interna och externa kontakter
- Ansvara för huskontakt, med överblick över fastigheten och stöd till boende vid exempelvis felanmälningar
Träffpunktsverksamheten omfattar cirka 10-20 deltagare. Du har tillgång till tidigare träffpunktsansvarigs kalender som stöd och avsätter tid för planering och förberedelser, cirka en dag per vecka
Vem vi söker
Vi söker dig som är social, trygg och tycker om att möta olika personligheter. Du är bekväm i både enskilda samtal och grupp, har lätt för att skapa relationer och samarbete. Som träffpunktsansvarig bidrar du med struktur och planering, samtidigt som du skapar variation och anpassar aktiviteter efter människorna du möter. Framför allt drivs du av ett genuint intresse för hälsofrämjande arbete och av övertygelsen om att gemenskap, rörelse och meningsfulla aktiviteter gör stor skillnad i äldre personers liv.
Kvalifikationer och meriter
- Utbildad undersköterska med skyddad titel
- Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete inom boendeverksamhet eller hemtjänst.
- God datorvana, exempelvis i arbete med e-post, digital dokumentation och Office-program
- Du kan cykla
- Godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 (gymnasienivå)
- Erfarenhet av att planera eller leda aktiviteter, liksom erfarenhet av samordnande ansvar, är meriterande.
Din arbetsplats
Hos oss på hemtjänsten Stolplyckan möts du av en sammansvetsad arbetsgrupp där vi stöttar varandra och delar vardagen - både utmaningar och skratt. Arbetet utgår från trygghetsboendena Stolplyckan och Översten, med goda bussförbindelser och närhet till flera stadsdelar. Vi är en del av Bräcke diakoni som har helhetsansvar för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering i Linköping City Syd. Det gör att vi arbetar nära varandra och kan möta människors behov på ett sammanhållet sätt - för en tryggare vardag.
Läs mer om oss här: https://brackediakoni.se/bracke-hemtjanst-linkoping/
Bräcke diakoni - hos oss blir du del av något större
Vi är en idéburen organisation där värdegrunden märks i vardagen. Det innebär:
- en arbetsgivare med stark medmänsklig värdegrund,
- en arbetsmiljö där du är delaktig och kan påverka,
- ett jobb där du gör skillnad för både människor och samhälle,
- trygghet genom kollektivavtal, god introduktion, nära ledarskap och förmåner.
Läs mer här: https://brackediakoni.se/vart-erbjudande/
Välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar även undersköterskor till tillsvidareanställning och sommarvikariat. Titta gärna på våra övriga annonser och sök den tjänst som passar dig bäst: https://brackediakoni.se/jobb/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Bräcke Diakoni Arbetsplats
Bräcke diakoni, Bräcke hemtjänst Stolplyckan Kontakt
Almir Sacipi 0131900450 Jobbnummer
9708491