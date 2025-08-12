Undersköterska med erfarenhet av vårdcentralsarbete!
Husläkarcentralen Sjuhärad AB / Undersköterskejobb / Mark Visa alla undersköterskejobb i Mark
2025-08-12
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Husläkarcentralen Sjuhärad AB i Mark
Vi söker nu en ny undersköterska till Husläkarcentralen Kinna.
Vill du vara en del av ett härligt och engagerat team? Då anser jag att du skall söka denna tjänst!
Husläkarcentralen Kinna är en väletablerad vårdcentral i hjärtat av Marks kommun. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med hög kvalitet och arbetar aktivt med förbättringsarbeten och lägger stor vikt vid samverkan inom verksamheten.
Som undersköterska hos oss kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom verksamheten. Bland annat innefattar detta: Provtagning, sår-omläggning, assistering till en rad olika undersökningar samt bemanning av receptionen.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet från primärvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
E-post: mikael@huslakarcentralen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husläkarcentralen Sjuhärad AB
(org.nr 559189-7953), http://www.huslakarcentralen.se
Boråsvägen 28 (visa karta
)
511 54 KINNA Jobbnummer
9455638