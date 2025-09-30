Undersköterska Krylbo hemtjänst
Avesta kommun, Hemtjänst Krylbo / Undersköterskejobb / Avesta Visa alla undersköterskejobb i Avesta
2025-09-30
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avesta kommun, Hemtjänst Krylbo i Avesta
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen arbetar efter värdegrunden att alla människor vi möter har samma värde och är unika. Inom förvaltningen finns IFO, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Här arbetar ca 800 medarbetare som dygnet runt finns till för våra målgrupper.
En av våra hemtjänstgrupper utgår från Krylbo med omnejd. Här blir du en av ca 40 medarbetare som arbetar för dem med beviljade hemtjänstinsatser. Vi täcker ett geografiskt område kring Krylbo/Karlbo men arbetar aktivt för att alltid vara nära. För att våra boende i möjligaste mån ska träffa samma personer är vi indelade i mindre områden men täcker vid behov också mellan varandra.
Är du vår nya kollega?
Undersköterskor till Krylbo hemtjänst - Välkommen till ett meningsfullt arbete med hjärtat i fokus!
Vill du arbeta i ett team där omsorg, utveckling och brukarfokus står i centrum? Krylbo hemtjänst söker nu två undersköterskor som vill vara med och skapa trygghet, värme och kvalitet i våra brukares vardag.
Som undersköterska hos oss arbetar du nära människor - i deras hem, i deras vardag, i deras liv. Du utgår från varje brukares individuella behov och genomför insatser enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Arbetet innefattar personlig omvårdnad, stöd vid måltider, hygien, sociala aktiviteter som promenader och social samvaro, samt medicinhantering både vid egenvård och enligt delegerade HSL-insatser (exempelvis insulininjektioner och fragmin).
Du använder mobiltelefon som arbetsverktyg för planering, dokumentation och rapportering. Arbetet är varierat och fysiskt aktivt, med dag-, kvälls- och helgpass, och ibland insatser på andra enheter inom kommunen.
Vad vi står för
På Krylbo hemtjänst har vi ett starkt brukarfokus - vi strävar alltid efter att våra arbetssätt ska gynna brukarna på bästa möjliga sätt. Vi tror på utveckling, både som arbetsgrupp och i våra arbetssätt, allt för att våra brukare ska få den bästa vården. Genom att vara nyfikna, öppna och lösningsfokuserade skapar vi en arbetsmiljö där både medarbetare och brukare växer.
Vi söker dig som...
• Har avslutad och godkänd undersköterskeutbildning
• Har god fysik och klarar ett aktivt arbete med många förflyttningar
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är trygg med digitala verktyg och dokumentation
• Har körkort och kan köra bil i tjänsten samt cykla eller gå
• Kan vistas i miljöer med husdjur
• Du har en god serviceförmåga och är självgående i ditt arbete
• Du kan snabbt anpassa dig efter olika situationer och håller dig lugn och stabil med fokus på rätt saker
Meriterande erfarenheter
• Tidigare arbete inom hemtjänst eller vård
• Du har tidigare haft medicindelegering
• Du har förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och situation
• Du har tydliga värderingar och låter etik och integritet styra ditt arbete
• Du samarbetar väl med andra, är lyhörd och kommunikativPubliceringsdatum2025-09-30Övrig information
Vi inom Avesta Kommun är vi måna om våra anställda. Du som medarbetare på Avesta kommun har möjlighet att använda både friskvårdstid och ett friskvårdsbidrag, du har fri tillgång till personalgym, upp till 30 fria bad i något av kommunens badhus varje år samt tillgång till andra fria friskvårdsaktiviteter som kommunen anordnar.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Avesta kommun samt för att uppfylla de krav GDPR ställer ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Avesta kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281092/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262) Arbetsplats
Avesta kommun, Hemtjänst Krylbo Kontakt
Enhetschef
Emelie Ahlm emelie.ahlm@avesta.se 0226-645472 Jobbnummer
9533862