Undersköterska inom hemtjänst, 3 tjänster
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Äldreomsorg, Hemtjänst / Undersköterskejobb / Ljusdal Visa alla undersköterskejobb i Ljusdal
2026-01-20
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Äldreomsorg, Hemtjänst i Ljusdal Publiceringsdatum2026-01-20Beskrivning
Hemtjänsten Östra söker nu 3 Undersköterskor till vårt team.
Vi strävar efter en meningsfullhet i vardagen för våra brukare. På Hemtjänsten Östra arbetar vi med ständiga förbättringar där alla medarbetare är involverade och det innebär utveckling av verksamheten samt att ständigt arbeta för att förbättra arbetsmiljön.
Du arbetar med personcentrerad omvårdnad, uppmuntrar till självständighet, delaktighet och skapar en meningsfull vardag tillsammans med individen.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i nära samarbete med olika yrkesprofessioner. Delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår i arbetet.
En bra dialog med anhöriga, ett gott samarbete med kollegor och ett gott bemötande till våra brukare samt att dokumentera ser vi som viktiga arbetsuppgifter. Bilkörning ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Du ska ha gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, hälso-och sjukvård eller annan utbildning som bedöms som likvärdig.
B-körkort.
De vi söker måste ha ett gott bemötande, vara flexibel samt lösningsorienterad. det är viktigt att du som söker har ett intresse av att hjälpa andra och att du i ditt bemötande är lugn, lyhörd och kommunikativ.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.Övrig information
Tillträde enligt överenskommelse. Urval kan ske löpande under annonseringstiden, så välkommen att skicka in din ansökan idag!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals kommun
(org.nr 212000-2320) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Välfärd, Äldreomsorg, Hemtjänst Kontakt
Jennie Berglund +46651761403 Jobbnummer
9695580