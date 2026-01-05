Undersköterska, Heimdall hälsocentral, Skellefteå
Region Västerbotten, Primärvård Väst Skellefteå
2026-01-05
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Primärvård Väst Skellefteå i Skellefteå
, Norsjö
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård
Heimdall hälsocentral ingår i primärvårdsområde väst. I denna ingår även Erikslid, Boliden och Norsjö hälsocentraler. Heimdall har idag cirka 12 000 listade patienter och på enheten arbetar 35-40 medarbetare. Heimdall är centralt belägen med närhet till restauranger, affärer och lokaltrafik.
Vi söker nu en undersköterska som vill bli en del av vårt härliga gäng. Vi erbjuder dig ett jobb på en arbetsplats som växer och utvecklas. Detta arbete medför många möjligheter för dig som är engagerad, nyfiken och vill vara med och påverka.
Anställningen är ett längre vikariat från och med maj 2026 till och med augusti 2027.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du utför arbetsuppgifter så som provtagning, assistans till läkare, suturtagning och omläggningar. Audiogram, EKG samt 24-timmars blodtryck är andra arbetsuppgifter. Vi arbetar med webbtidbokning. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll och tempo.
Vi förväntar oss att du prioriterar ett bra bemötande och aktivt arbetar för att utveckla relationer samt är positiv till förbättringsarbeten för att utveckla verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd undersköterskeutbildning och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna inom primärvården. Kunskaper i verksamhetssystemet Cosmic samt BoS är önskvärda meriter.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och är initiativrik. Du har god förmåga att kommunicera och har ett intresse för akutsjukvård. Vi söker dig som är noggrann och ansvarstagande, en person som vill vara med och utveckla vårt arbete.
Vi tror att du trivs med variation i arbetet och har förmåga att ta ett stort eget ansvar. Du är trygg i din profession och trivs med att arbeta i team tillsammans med andra yrkeskategorier.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295212".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Primärvård Väst Skellefteå Kontakt
Avdelningschef Heimdall hälsocentral
Monica Steinwall Monica.steinwall@regionvasterbotten.se 0910-77 10 74
