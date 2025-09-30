Undersköterska, Demensteamet Äldreomsorg
Umeå kommun / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2025-09-30
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå kommun i Umeå
, Vindeln
eller i hela Sverige
Demensteamet i Umeå arbetar både i ordinärt och särskilt boende för att främja trygg vård och omsorg samt självständighet i hemmet.
Teamet ger inte egna insatser utan stöttar exempelvis anhöriga, hemtjänst och omsorgspersonal genom kartläggning, råd, handledning och bemötandeplaner.
I ordinärt boende så stöttar vi exempelvis den anhörige eller hemtjänsten i att hitta strategier i vardagen för att personen ska kunna bo kvar hemma.
I vård- och omsorgsboende är det vanligt att personen har beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och då fokuserar vi på att kartlägga dem, skapa bemötandeplaner och planera för åtgärder som minskar symtomen och ökar personens välbefinnande. Tillsammans med anhörigkonsulenter gör vi vi hembesök för att kartlägga hur både personen med demenssjukdom och anhörig ska få stöd. Ledstjärnan är visionen "Tillsammans för ett bättre liv livet ut" med fokus på samarbete, förebyggande arbete, kompetens och digitalisering. Teamet består av demenssjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut, med kontorsarbetsplats på Dragonen.
Vi blev utsedda till Årets Demensteam 2025 för vårt arbetssätt som stimulerar samarbete, läs gärna mer här!
Då vår kollega snart går i pension söker vi nu dig som vill fortsätta detta viktiga arbete!Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen hembesök, observation, konsultation, handledning, rådgivning och utbildning. Rollen innebär att alltid ha personen med demenssjukdom och hens anhöriga i fokus, samt att stödja och instruera personal och närstående i deras vardagliga arbete.
Du förväntas lyssna in och lyfta fram både egna och andras idéer, samt aktivt dela kunskap i teamet och med andra i verksamheterna. Rollen innebär ansvar för egen professionell utveckling i dialog med chef och engagemang i att kontinuerligt lära och utvecklas inom området.
I uppdraget ingår att besöka äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden och omsorgstagare i hemtjänsten i Umeås stadsdelar och kringliggande byar. Demensteamet stöttar också hemtjänstpersonal hos de privata utförarna och omsorgspersonal inom funktionshinderomsorg i LSS-boenden, boendestöd och personlig assistans vid demenssjukdom. Resor i tjänsten görs med leasingbil, buss eller elcykel.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad demensspecialiserad undersköterska, antingen via yrkeshögskola eller som Silviasyster genom Silviahemmets högskola. Du har några års arbetslivserfarenhet efter avslutad specialistutbildning i verksamhet för personer med demenssjukdom inom region eller kommun. Vidare har du erfarenhet av att arbeta med Word, Powerpoint samt Excel.
Meriterande för denna tjänst är om du har:
Utbildning i RESIMA (Resurser I Mötet Med Aggressivitet) eller motsvarande, BPSD, dokumentation/språkombud.
Erfarenhet av arbete med och vägledning av anhöriga.
Vana att planera och genomföra utbildningsinsatser självständigt och tillsammans med kollega.
Intresse av att planera och genomföra förbättringsarbete som syftar till att personer med demenssjukdom ska få trygg och säker vård och omsorg och hens anhöriga stöd och vägledning till strategier i vardagen.
Kunskap och förståelse för hur demenssjukdom påverkar anhöriga.
Tjänsten kräver initiativförmåga och självständigt arbete, samtidigt som samarbete med kollegor, anhöriga och andra professioner är centralt. Flexibilitet är viktigt då situationer ofta kan förändras snabbt. Du är kommunikativ och anpassningsbar, vilket gör att du kan handleda och utbilda grupper både på plats såväl som digitalt.
Tjänsten ställer krav på att du obehindrat behärskar svenska i tal och skrift samt har god kunskap i engelska, du behöver även ha B-körkort.
Pälsdjur kan förekomma på arbetsplatsen så du bör ej vara allergisk.
Varmt välkommen med din ansökan!
Följ Umeå kommun på Linkedin!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd? Var vänlig, kontakta inte oss om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/643". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå kommun
(org.nr 212000-2627) Arbetsplats
Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende, korttidsvistelse Kontakt
Catharina Persson, enhetschef 090-165537 Jobbnummer
9532234