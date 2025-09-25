Undersköterska, Dagverksamhet Violen
2025-09-25
Dagverksamhet är en biståndsprövad insats och vänder sig till personer som bor i ordinärt boende och har demensdiagnos.
Verksamheten bidrar till att personen kan fortsätta leva ett bra liv med bibehållen livskvalitet, bibehålla funktioner och förmågor samt bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Dagverksamheterna erbjuder även avlösning för anhöriga.
Violen är en dagverksamhet med social inriktning. Målgruppen är personer som bor i ordinärt boende och är socialt isolerad och har behov av social stimulans. Aktiviteterna på dagverksamheten utgår från brukarnas intresse och behov.
Vi söker nu en vikarierande undersköterska, ett arbete där du tillsammans med kollegor får bidra till en meningsfull vardag!
Du arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och ett rehabiliterande arbetssätt. Du ansvarar för att stödja deltagaren, samverka med dennes anhöriga och med andra aktörer.
Kontaktpersonal utses för varje deltagare i dagverksamheten och ansvarar för att upprätta genomförandeplan och använda checklista för att säkerställa personcentrerat förhållningssätt.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av äldreomsorg och arbete med demenssjukdomar.
Ditt möte med brukare kräver god kompetens baserad på personlig lämplighet, mognad och empatisk förmåga. Du uppvisar ett stort engagemang för såväl brukare som verksamhet i samtliga relationer och handlingar. Du trivs med att arbeta självständigt och är tålmodig och initiativrik. Du har god förmåga att samarbeta och samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Tunga lyft kan förekomma, hjälpmedel ska användas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten avser ett vikariat, heltid, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2026-03-31.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
