Undersköterska/Boendeassistent till hemtjänsten i Visby
2025-11-02
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten
Gör skillnad varje dag - bli en del av hemtjänsten i Visby!
Har du ett genuint intresse för människor och vill göra verklig skillnad? Är du nyfiken på nya erfarenheter och trivs med att varje dag bjuder på något nytt? Då kan du vara den vi söker till hemtjänsten i Visby! Just nu söker vi tio nya medarbetare som vill bli en del av vårt team!
Vi består av fyra verksamheter med två team på varje enhet - där samarbete, engagemang och flexibilitet är grunden i vårt arbete.
Hos oss får du en varierad vardag med stor frihet och möjlighet att arbeta i de vackra miljöerna runt Visby. Vi tar oss fram med cykel, elcykel eller bil - beroende på behov och avstånd.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet och ökad livskvalitet för äldre. Uppdraget är omväxlande och du arbetar tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling genom regelbundna utbildningar och goda chanser att växa inom verksamheten.
Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag för att främja din hälsa och trivsel - för vi vet att du som mår bra också gör ett ännu bättre jobb för andra.Publiceringsdatum2025-11-02Arbetsuppgifter
Som undersköterska eller boendeassistent i hemtjänsten arbetar du tillsammans med kollegor för att skapa trygghet och välbefinnande för våra brukare.
Du kommer bland annat att:
Ge stöd, hjälp och motivation utifrån brukarnas individuella behov och önskemål
Utföra personlig omvårdnad
Genomföra medicinska insatser på delegation
Hjälpa till med matlagning, ledsagning, inköp, städ och tvätt
Arbeta utifrån tydliga genomförandeplaner med individen i centrum
Bidra till att vår värdegrund genomsyrar arbetet: förtroende, omtanke och delaktighet
Som kontaktperson ansvarar du för att:
Upprätta och följa genomförandeplaner
Dokumentera insatser i våra system
Hålla kontakt med anhöriga
Samarbeta med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper
Använda vårt digitala planeringsverktyg som stöd i det dagliga arbetet
Arbetet är schemalagt och omfattar dag-, kvälls- och varannan helg.
Vem är du?
Söker du tjänst som undersköterska har du en utbildning med inriktning undersköterska och gärna tidigare erfarenhet från hemtjänst eller omvårdnadsarbete. Observera att det från och med 1 juli 2023 krävs intyg från Socialstyrelsen för att använda titeln undersköterska.
Söker du tjänst som boendeassistent har du genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande om du har en vårdinriktad utbildning, till exempel som vårdbiträde, samt erfarenhet av omvårdnadsarbete eller hemtjänst.
B-körkort är ett krav för vissa enheter och önskvärt för övriga.
För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till förändringar. Du är självständig, men trivs också med ett gott samarbete tillsammans med kollegor och andra yrkesgrupper.
Det är viktigt att du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift, eftersom det är vårt arbetsspråk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att arbeta med dig!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Om du kallas på intervju så ska du kunna styrka med ett dokument att du får lov att arbeta i Sverige. Dokument kan vara pass eller personbevis https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=personbevis.
Urval sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Hemtjänsten Kontakt
Marie Hurtig , enhetschef 0498-269000 Jobbnummer
9584375