Undersköterska/boendeassistent Terra nova äldreboende
2025-10-20
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Terra Nova äldreboende i Visby
I Region Gotland erbjuds du ett viktigt, ansvarsfullt och omväxlande arbete där du ges möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
Vi värnar om en god arbetsmiljö - både för dig, dina kollegor och för de boende. Du erbjuds kompetensutveckling, friskvård och ett meningsfullt uppdrag.
Region Gotland driver äldreboende i egen regi på sex orter. Vi som arbetar här har som uppdrag att stödja de äldre dygnet runt med olika insatser, där varje individs behov står i fokus. Verksamheten vilar på en palliativ vårdfilosofi och Region Gotlands värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Terra Nova äldreboende har 60 platser, varav 30 är avsedda för personer med demenssjukdom och 30 är särskilda boendeplatser. Boendet är beläget i östra Visby - med närhet till både natur och stadskärna. Sedan 1 november 2024 drivs verksamheten i Region Gotlands regi efter att tidigare ha varit i privat drift.
Nu söker vi tre nya medarbetare till vårt team på Terra Nova!Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Vi arbetar enligt Individens Behov i Centrum (IBIC), vilket innebär att de boende ges en trygg och meningsfull vardag med individanpassat stöd, aktiviteter och ett varmt bemötande.
I tjänsten ingår bland annat:
• Personlig omvårdnad
• Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL)
• Kontaktmannaskap och anhörigkontakt
• Hushållsnära sysslor och serviceuppgifter
• Aktiviteter utifrån de boendes behov och önskemål
• Palliativ vård kan förekomma
• Viss administration
Arbetstiden är förlagd enligt schema på dag, kväll och varannan helg.
Vem är du?
För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler. Det är meriterande om du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare.
Söker du som boendeassistent är det önskvärt med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde eller att du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare. Intresse av fortbildning uppmuntras.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av omvårdnadsarbete och att du känner dig trygg i din yrkesroll. För att trivas hos oss behöver du vara öppen för att pröva nya arbetssätt och bidra aktivt i utvecklingsarbetet - både självständigt och i team. Som person har du lätt för att anpassa ditt bemötande efter olika individer och situationer. Du ser vardagens utmaningar som stimulerande och behåller lugnet även i pressade situationer.
Då all kommunikation och dokumentation sker på svenska är det viktigt att du behärskar det svenska språket väl, både i tal och skrift.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Ersättning
