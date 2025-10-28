Undersköterska, Barn- och ungdomspsykiatrin, Umeå
2025-10-28
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Barn- och ungdomspsykiatrin är en länsklinik med mottagningsenheter i Umeå, Lycksele och Skellefteå. I länskliniken ingår även BUP vårdavdelning som finns i Umeå. På BUP arbetar vi i tvärprofessionella team och arbetet sker i nära samarbete med patientens familj och övriga nätverk. Nu söker vi en undersköterska till mottagningen i Umeå med intresse för barn- och ungdomspsykiatri.
De senaste åren har vi, precis som många andra, fått ställa om och lära oss att jobba i nya former. Nu räknar vi med att behålla de goda arbetssätt som utvecklats under pandemin. Det gäller bland annat de icke-fysiska mötena och olika former av gränsöverskridande arbetssätt. Idag finns goda möjligheter till ett flexibelt arbete vad gäller distansjobb, digitala lösningar och anpassningar. Vi tror på att hitta en bra balans där varje medarbetare får bästa förutsättningar för att utvecklas och lyckas i sin roll.
På BUP i Umeå finns en trevlig arbetsgrupp som värdesätter god arbetsmiljö och vikten av att fika tillsammans när vi kan. Vi jobbar tätt ihop, vi trivs och är stolta över det vi gör. Sedan en tid tillbaka återfinns vi i nya, fina lokaler på sjukhusområdet. Spana gärna in vårt Instagramkonto: bup_vasterbotten https://www.instagram.com/bup_vasterbotten/Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss kommer du att genomföra drogscreening, somatisk status och är en del av tvärprofessionella team tillsammans med bland annat sjuksköterskor. Som undersköterska hos oss arbetar du också administrativ och ansvarar för post, beställningar och andra serviceuppgifter, såsom 1177, Blåappen och TeleQ. För rätt person kommer det finnas möjlighet att utveckla rollen till exempel genom att delta på patientbesök och genomföra psykoedukativa insatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska samt är intresserad av att få prova på att arbeta inom barn- och ungdomspsykiatri. Erfarenhet av yrket är meriterande. Vi vill att du är engagerad och har en stark lagkänsla, ser möjligheter och lösningar eftersom du har en viktig roll i vårt team. Du har en förmåga att kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Arbetet kräver att du har en god samarbetsförmåga och hög flexibilitet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och som lägst C1. Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
