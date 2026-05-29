Undersköterska
Ungdomsmottagningarna är en lättillgänglig verksamhet som vänder sig till ungdomar från 13 år och upp till 25 år. Vårt uppdrag är att främja ungas psykiska samt fysiska hälsa och att stärka övergången från ungdom till vuxen. Vi utgör en basnivå i det hälsofrämjande arbetet, med särskilt fokus på psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt förebyggande insatser för unga.
Ungdomsmottagningarna i Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda har en gemensam chef och ett nära, välfungerande samarbete. Vi arbetar i tvärprofessionella team med kuratorer, barnmorskor, undersköterska och allmänläkare. I tjänsten kommer du att arbeta nära barnmorskor och läkare och samtidigt ingå i hela ungdomsmottagningsverksamheten i området. Det innebär ett nära samarbete över både mottagnings- och professionsgränser, med gemensamma APT, handledning, fortbildning och ett dynamiskt utvecklingsarbete där du får vara med och bidra.
Läs om våra förmåner på http://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/dinaformaner/
Om arbetet
Som undersköterska hos oss är du ungdomsmottagningens ansikte utåt och den första person som unga möter, vilket gör ett gott, tryggt och professionellt bemötande extra viktigt. I din roll ansvarar du för enklare provtagning, till exempel STI- och graviditetstester, samt för utdelning av akut-p-piller och kondomer. Du arbetar också med enklare telefonrådgivning och har egna kontakter med ungdomar i nära samarbete med dina kollegor, samtidigt som du vid behov assisterar vårdpersonalen i det dagliga arbetet.
I tjänsten ingår det även olika administrativa arbetsuppgifter, som exempelvis förrådsbeställningar, fakturagranskning samt av- och ombokning av tider. På sikt kommer ytterligare administrativa uppgifter att tillkomma, vilket gör att det därför är viktigt att du både trivs med och är intresserad av administrativt arbete. Vi ser gärna att du också deltar i vårt utåtriktade arbete på skolor och andra mötesplatser där vi möter unga i deras vardag och skapar kontakter som gör det lättare för dem att söka stöd hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som gärna har erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande, liksom erfarenhet från arbete på ungdomsmottagning.
Som person är du initiativrik, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt. Eftersom du förväntas vara delaktig i det hälsofrämjande arbetet utåt är det viktigt att du är kommunikativ, trygg i mötet med unga och van att ta egna initiativ. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Placeringsort för tjänsten är i Alingsås, men du kommer även att arbeta på vår mottagning i Lerum. I uppdraget ingår viss kvällstjänstgöring.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Den 1 juli 2023 blir undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
