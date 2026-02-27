Undersköterska
2026-02-27
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun i Nora
Är du nyfiken och flexibel? Trivs du med att möta människor och vill ha ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik? Då kan hemtjänsten i Nora vara rätt för dig.
Vi söker dig som har ett varmt hjärta, är lyhörd och vill göra skillnad varje dag. Erfarenhet är meriterande - men det viktigaste är ditt engagemang.
Välkommen till ett meningsfullt arbete i en liten stad med stort hjärta.
Välkommen till ett meningsfullt arbete i en liten stad med stort hjärta.

Nora väntar på dig - och det gör vi också.
Du arbetar tillsammans med kompetenta kollegor med varierande arbetsuppgifter som kan innehålla:
* Personlig omvårdnad, service och social samvaro
* Dokumentation och planering
* Hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation
* Utvecklingsarbete
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll samt helg.
Hemtjänstgrupp Norr utgår från Centrumhuset Hagbyängar i Nora.Kvalifikationer
* Utbildad undersköterska med erfarenhet av äldreomsorg
* Professionell i mötet med brukare och anhöriga
* Datorvana och erfarenhet av dokumentation
* Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Fr.om 1/7-23 så är titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. För att anställas med titel undersköterska behöver du uppvisa intyg ifrån Socialstyrelsen. Alternativt ett intyg från tidigare arbetsgivare som stärker att du har haft en tillsvidareanställning som undersköterska den 1/7-23 då bestämmelserna trädde i kraft.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C308271". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Kontakt
Enhetschef hemtjänst
