Undersköterska

2026-01-27
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utvecklas tillsammans med ett härligt team?
Vår kollega har valt nya utmaningar därför söker vi dig som vill växa med oss.
Här strävar vi efter att skapa en miljö och en vård som stärker de boendes resurser och förmågor för att förbättra livskvaliteten och skapa en mer positiv och meningsfull vardag.
Du kommer att hjälpa de boende utifrån deras individuella behov såsom personlig omvårdnad, social aktivering och dokumentation.
Du arbetar i nära samarbete med olika professioner. Delegerade uppgifter från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ingår i arbetet.
På vårt äldreboende arbetar vi med ständiga förbättringar där alla medarbetare är involverade och det innebär kontinuerlig utveckling av verksamheten samt att förbättra vår arbetsmiljö. Vi har teamträffar var 14:e dag.
En bra dialog med anhöriga, ett gott samarbete med kollegor och ett gott bemötande till våra boende samt att dokumentera ser vi som viktiga arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett fint bemötande, god samarbetsförmåga, är flexibel och har god dokumentationsförmåga. Det är därför viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Som person är du positiv, trygg, kreativ, handlingskraftig, ansvarsfull och lösningsorienterad.
Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med verksamhetens bästa i fokus samtidigt som du arbetar för sammanhållning/samarbete i arbetsgruppen genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Vi har krav på att du som söker tjänsten ska vara utbildad undersköterska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302306". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603) Arbetsplats
Mullsjö kommun, Margaretas Park Kontakt
Enhetschef Margaretas Park
Malin Dalström 0392-141 58 Jobbnummer
9707934