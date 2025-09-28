Undersköterska
2025-09-28
Specialistläkarna i Lund är en privat klinik som bedriver sjukvård på uppdrag av Region Skåne och söker en undersköterska för heltidsanställning.
Vi bedriver vård inom urologi, ortopedi, öron-näsa-hals, endoskopiska undersökningar (koloskopi och gastroskopi) samt gynekologi.
Arbetsuppgifterna kommer att variera från dag till dag, där upplärning inom de olika delarna är en självklarhet. Arbetsuppgifterna är i huvudsak att:
assistera läkare vid undersökningar och ingrepp, tex cystoskopi, prostatabiopsier, koloskopi, gastroskopi och mindre operationer.
utföra hörselprov
ta venösa prover
boka återbesök till patienter
se till att mottagningsrum är iordningsställda
Vi är en arbetsplats där du blir en i gänget. För oss är det viktigt att man tar ansvar för sina arbetsuppgifter och att man känner sig sedd. Vi behöver att den sökande är beredd på att skapa ett välutvecklat teamarbete likaväl som självständigt arbete. Det är viktigt med ett glatt och positivt bemötande både mot patienter och personal. Då vi är en relativt liten enhet så är det viktigt att samarbetet mellan personalen fungerar. Tidigare erfarenhet inom liknande vård är meriterande.
Du ska ha en positiv inställning till ditt arbete, vara flexibel, ibland kunna arbeta i högt tempo och tycka om att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter, men även ha god samarbetsförmåga och kunna arbeta i team. Du skall kunna planera och ha ett engagemang så att du medverkar i verksamhetens fortsatta utveckling. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.
Tjänsten är förlagd i huvudsak på vår mottagning i Lund, men man kan även schemaläggas på vår systermottagning i Malmö (Specialistläkarna i Malmö, på Adelgatan 11).
Tillträde: omgående
Provanställning på 6 månader tillämpas
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: kontakt@specialistlakarnalund.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska Lund".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: A. Zaborowski AB
Skarpskyttevägen 7
226 42 LUND Arbetsplats
Jobbnummer: 9529747
9529749