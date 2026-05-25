Underläkare till Vårdcentralen Valla
2026-05-25
Är du nyfiken på ett vikariat på vårdcentral och kanske funderar på en framtid som specialist i allmänmedicin? Sök då tjänst hos oss!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, fyra jourcentraler, Vårdcentrum Finspång, barnhälsovårdsenheten, 1177 och allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede. Vårdcentralen Valla finns i Ebbepark i centrala Linköping och har drygt 18 000 listade patienter.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Hos oss pågår alltid någon form av utvecklings- och förbättringsarbete. Vi är måna om och arbetar för att förbättra vår kontinuitet för så bra vård som möjligt. Vi ansvarar för flera äldreboenden och har ett nära samarbete med den kommunala hemsjukvården i vårt område.
Vi tycker det är viktigt med utbildning av studenter och nya medarbetare.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu vikarierande underläkare för att täcka upp för våra ordinarie ST-läkare som ska ut och randa sig på andra kliniker. Detta är en del av deras utbildningsuppdrag och en naturlig del i deras väg mot specialistkompetens inom allmänmedicin. Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning. Arbete på jourcentral kan ingå utifrån dina förutsättningar.
Vi hoppas att du blir intresserad av bredden i allmänmedicinen och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som underläkare hos oss får du självklart regelbunden handledning samt möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare. Tillsammans utformar vi en introduktion utifrån dina behov.
Arbetsgrupp
Vi är idag cirka 65 medarbetare som trivs ihop och arbetar tillsammans för ett professionellt omhändertagande av våra patienter. På vårdcentralen finns, förutom läkarmottagning och barnavårdscentral, en rad specialistmottagningar inklusive samtalsmottagning. Vi har också rehabkoordinator, fotvård och dietist. Vi har en mycket god arbetsmiljö och är stolta över vår arbetsplats.
Om dig
Vi söker dig med svensk läkarexamen eller svensk läkarlegitimation (bifogas i ansökan). Vidare har du svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Eftersom vi kontinuerligt utvecklar vår enhet söker vi dig som ser förändringsarbete som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Som person är du trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
582 16 LINKÖPING Arbetsplats
Vårdcentralen Valla Kontakt
Hanna Markmann Willén Markmann Willén, Läkarförbundet hanna.marckmann.wilen@regionostergotland.se Jobbnummer
9927344