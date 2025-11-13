Underläkare, Ögonkliniken, Lycksele
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Vi söker nu en underläkare med intresse för ögonsjukdomar till Ögonmottagningen i Lycksele!
Ögonkliniken Västerbotten bedriver specialistsjukvård inom området ögonsjukdomar i Västerbotten och i norra regionen. Vår verksamhet finns på länets tre sjukhus i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Vi är en universitetsklinik som tar hand om patienter med ögonsjukdomar i alla åldrar, från nyfödda och upp till de allra äldsta.
Ögonmottagningen i Lycksele ger länsdelssjukvård till befolkningen i Södra Lappland. Verksamheten bedrivs under dagtid och vi har mottagning och operationsenhet för kataraktoperationer, injektionsbehandlingar och exteriöroperationer.
Vi värnar om en god arbetsmiljö och arbetar med kvalitet, patientsäkerhet och utveckling. Hos oss får du möjlighet till ett varierat arbete och att utveckla vården.
Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du kommer att tillsammans med ögonläkare arbeta med medicinsk och kirurgisk vård av ögat. Du ingår i ett teamarbete runt ögonpatienten och är med och undersöker, ställer diagnos och behandlar ögonbesvär och ögonsjukdomar samt hanterar ögonproblem som orsakas av bakomliggande sjukdom.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har erfarenhet av arbete inom ögonsjukvård och ett intresse för att specialisera dig inom ögonsjukdomar.
Du har kunskaper i det svenska språket motsvarande nivå C1, enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).
Vi vill att du är engagerad, kompetent och har förmågan att bidra till arbetsglädje och ett positivt förändringsarbete.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
• **Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Region Västerbotten, Ögonklinik Västerbotten
Avdelningschef
Marice Abrahamsson marice.abrahamsson@regionvasterbotten.se 095039010 Jobbnummer
9604092