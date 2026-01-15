Underläkare inom infektionssjukdomar, vikariat
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
I rollen som underläkare inom infektionssjukdomar är du del av en läkargrupp med gott klimat och god gemenskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kliniskt arbete på avdelning med sedvanliga arbetsuppgifter. Du ingår i vårt roterade jouruppdrag på akutmottagningen.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig till och med 2026-08-31, med tillträde enligt överenskommelse så snart det är möjligt.
Vi erbjuder
Arbete på ett lagom stort sjukhus med stor medicinskt bredd och närhet till specialister/kollegor
Regelbunden handledning och kontinuerlig återkoppling
Infektionsenheten har 11 specialistläkare och 7 ST-läkare. Utöver verksamhet på SÄS Borås och SÄS Skene bedriver infektion konsultverksamhet i Alingsås.
År 2021 färdigställdes byggnationen av Nya Infektion. Byggnaden innehåller en avdelning med 28 enkelrum uppdelade i fyra moduler, mottagning, sprututbyte samt vårdhygien. Våra nya lokaler stödjer ett modernt arbetssätt, nytänkande och innovation med mer delaktiga patienter.
Vi har ett brett spektrum av infektionsdiagnoser inom både sluten- och öppenvård.
Vi ser gärna att du har en svensk läkarlegitimation, men även du med läkarexamen är välkommen att söka. Du behärskar det svenska språket på lägst nivå C1. Vi ser att du är strukturerad och noggrann och uppskattar att arbeta teambaserat.
Välkommen med din ansökan, vi har löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga yrkeslegitimation och/eller examensbevis med din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
