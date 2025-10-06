Underhållstekniker Vikariat 3 månader (inledningsvis)

Rutinera I Sundsvall AB / Byggjobb / Sundsvall
2025-10-06


Vi söker nu en underhållstekniker till ett 3 månaders vikariat hos en av våra kunder inom industrin. Uppdraget är heltid med start omgående, och du kommer att bli en del av ett litet men erfaret teknikteam i en ren och klinisk produktionsmiljö. Tillverkningen av företagets produkter sker på uppdrag av externa kunder i fabrikens moderna produktionsytor.
Teknikteamet behöver nu förstärkas under en period, och vi söker dig som vill bidra med din tekniska kompetens för att säkra ett stabilt och effektivt underhållsarbete.

Arbetsuppgifter
Utföra förebyggande, löpande och akut underhåll av produktionsutrustning
Följa upp och arbeta enligt etablerade underhållsplaner
Delta i felsökning, åtgärder och förbättringsarbete
Möjlighet att delta i kvalificering av utrustning

Vem vi söker:
Vi söker dig med teknisk utbildning eller bakgrund och tidigare erfarenhet från underhållsarbete inom industri. Har du arbetat inom läkemedels-, livsmedels- eller annan reglerad produktion är det meriterande, men inte ett krav. Du kommer att få introduktion till relevanta rutiner och regelverk.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i miljöer där precision, säkerhet och dokumentation är centrala delar av arbetet. Du gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har ett genuint teknikintresse.
Om uppdraget:
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, dagtid må-fr
Plats: Matfors (ej möjlighet till distansarbete)
Uppdragsform: Inhyrning via oss på Rutinera - initialt 3 månader, med möjlighet till förlängning.


För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare/ konsultchef Josefin Johansson på Rutinera i Sundsvall 073-041 32 55 josefin.johansson@rutinera.se Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se eller mejlar direkt till ansvarig rekryterare. OBS! Ange att du söker tjänsten "Konsultuppdrag Underhållstekniker".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Rutinera i Sundsvall AB (org.nr 556840-6515)
Sjögatan 2 (visa karta)
852 31  SUNDSVALL

Jobbnummer
9541808

