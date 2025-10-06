Underhållstekniker Vikariat 3 månader (inledningsvis)
2025-10-06
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Vi söker nu en underhållstekniker till ett 3 månaders vikariat hos en av våra kunder inom industrin. Uppdraget är heltid med start omgående, och du kommer att bli en del av ett litet men erfaret teknikteam i en ren och klinisk produktionsmiljö. Tillverkningen av företagets produkter sker på uppdrag av externa kunder i fabrikens moderna produktionsytor.
Teknikteamet behöver nu förstärkas under en period, och vi söker dig som vill bidra med din tekniska kompetens för att säkra ett stabilt och effektivt underhållsarbete.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Utföra förebyggande, löpande och akut underhåll av produktionsutrustning
Följa upp och arbeta enligt etablerade underhållsplaner
Delta i felsökning, åtgärder och förbättringsarbete
Möjlighet att delta i kvalificering av utrustning
Vem vi söker:
Vi söker dig med teknisk utbildning eller bakgrund och tidigare erfarenhet från underhållsarbete inom industri. Har du arbetat inom läkemedels-, livsmedels- eller annan reglerad produktion är det meriterande, men inte ett krav. Du kommer att få introduktion till relevanta rutiner och regelverk.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i miljöer där precision, säkerhet och dokumentation är centrala delar av arbetet. Du gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har ett genuint teknikintresse.
Om uppdraget:
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, dagtid må-fr
Plats: Matfors (ej möjlighet till distansarbete)
Uppdragsform: Inhyrning via oss på Rutinera - initialt 3 månader, med möjlighet till förlängning.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare/ konsultchef Josefin Johansson på Rutinera i Sundsvall 073-041 32 55 josefin.johansson@rutinera.se
Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
OBS! Ange att du söker tjänsten "Konsultuppdrag Underhållstekniker".
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Arbetsgivare Rutinera i Sundsvall AB
Sjögatan 2
852 31 SUNDSVALL
9541808