Underhållstekniker mekanik
Sydkraft AB / Maskinreparatörsjobb / Karlshamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlshamn
2025-11-03
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sydkraft AB i Karlshamn
, Kävlinge
, Malmö
, Oskarshamn
, Nora
eller i hela Sverige
Då vår kollega gått i pension är vi på jakt efter en underhållstekniker till underhållsteamet på Karlshamnsverket i vackra Blekinge.
Vi söker en teknikorienterad och engagerad mekaniker med intresse för process och underhåll. Detta är en roll för dig som som vill vara delaktig i att föra verksamheten framåt på Nordens största reservkraftverk!
Vi vet att olikheter kan göra oss starkare och vill gärna bredda teamets mångfald genom att välkomna dig som är ny på karriärtrappan och vi ser gärna att fler kvinnor söker sig till vår verksamhet. Karlshamnsverket erbjuder en familjär arbetsmiljö där vi månar om varandra, där du blir sedd, kan känna dig trygg och får möjlighet till fina utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med oss bidrar du till en samhällskritisk verksamhet och en stabil elförsörjning för Sverige!
Hej!
Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vi är stolta över att vi två år i rad har blivit utsedda till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Nyckeltalsinstitutets mätning. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. I vårt arbete för en hållbar framtid är en stark och integrerad säkerhetskultur grundläggande, vilket speglar vår företagskultur och engagemang i allt vi gör. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. The beating heart of Energy!
Din roll hos oss
Normalt sett, står vattenkraft, kärnkraft och vindkraft för Sveriges behov av el. När den normala produktionen störs eller när det behövs ovanligt mycket el kan Karlshamnsverket startas upp och leverera el med kort varsel. Det är en uppgift som vi tar på största allvar och som vi har blivit riktigt bra på. Man kan säga att kraftverket fungerar som en försäkring för elsystemet.
På underhållsavdelningen arbetar vi både praktiskt och teoretiskt med avhjälpande och förebyggande allmänt tekniskt underhåll samt projektdeltagande vid investerings- och underhållsprojekt.
Vad kommer du att jobba med?
• Utföra kvalificerat underhållsarbete med stöd av framtagna underhållsstrategier och underhållsplaner.
• Dokumentera utförda arbeten, följa upp kvalité och föreslå förbättringar tillsammans med avdelningens underhållsingenjörer.
• Vid större underhållsarbeten och projektarbeten tjänstgöra som montageledare och kontaktperson för entreprenörer.
Karlshamnsverket har olika beredskapstider vilket ställer krav på en flexibel organisation. Underhållsteknikerna är en del av vår beredskapsstyrka som internutbildas som drifttekniker och tjänstgör inom driftorganisationen vid behov. Detta arbete omfattas av skiftarbete.
Normal arbetstid måndag-fredag kl.07.00-15.30. Du ingår i underhållsavdelningens mek-grupp, ett gäng om nio personer. Vi är beroende av varandra för att säkerställa framdrift i verksamheten och vi värnar om ett gott arbetsklimat med respekt för varandra. En god hälsa är viktig för hur vi mår och presterar inte minst på arbetet. Vi stärker sammanhållningen och trivseln med innebandy och cirkelträning ett par gånger i veckan.
Du rapporterar till Maintenance Team Leader och får i Jörgen Andersson en chef med gedigen kunskap om verksamheten och som hjälper dig växa in i rollen.
Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Uniper är en del av samhällskritisk verksamhet i Sverige varför den här befattningen kan omfattas av krigsplacering. Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning.
Vem vi söker
Vår anläggning är komplex vilket ställer stora krav på din ambition och vilja att förstå hur allt hänger samman. Det du eventuellt saknar erfarenhetsmässigt kommer vi lära upp dig inom - din personlighet är viktig för oss i denna tillsättning. Vi söker dig som är en stolt tekniker tillika prestigelös lagspelare med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Uniper är ett internationellt företag så du behöver kunna förhålla dig till olika kulturer och människor. Då du kan komma att ingå i vår beredskapsstyrka, ser vi gärna att du är bosatt i närområdet och enkelt kan ta dig till arbetet även på obekväm arbetstid.Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
• Som lägst avklarad gymnasieutbildning gärna med teknisk inriktning och/eller flerårig erfarenhet av underhållsarbete inom industriverksamhet.
• God datorvana
• Goda språkkunskaper i svenska (tal, skrift, förståelse).
Meriterande:
• Avklarad examen från KY/YH-utbildning med teknisk inriktning
• B-körkort
• Goda språkkunskaper i engelska (tal, skrift, förståelse). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sydkraft AB
(org.nr 559012-0316)
Munkahusvägen 181 (visa karta
)
374 31 KARLSHAMN Arbetsplats
Sydkraft Thermal Power AB Kontakt
Rekryterande chef
Jörgen Andersson +46 706 557 180 Jobbnummer
9585660