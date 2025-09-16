Underhållstekniker El & Mek
Nobia Production Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2025-09-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobia Production Sweden AB i Jönköping
, Tidaholm
, Linköping
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Om Nobia
Nobia är Europas ledande köksspecialist. Vi är stolta över att vara en del av miljontals människors vardag där köket fått en alltmer central roll. I gruppen är vi arton lokalt starka varumärken, bland andra Marbodal, HTH, Sigdal och Uno form.
Med ambition att visa vägen inom design och hållbarhet bygger vi nu en unik fabrik i Jönköping- Europas modernaste köksfabrik. Här låter vi hantverket möta den senaste automatiserade tekniken för att skapa skräddarsydda kvalitetskök. Det blir en spännande arbetsplats i nybyggd, modern miljö.
Om rollen
Till Nobia söker vi nu Underhållstekniker med inriktning El eller Mekanik. I den här rollen får du vara med och etablera en toppmodern underhållsfunktion i en högautomatiserad och innovativ produktionsmiljö.
Som underhållstekniker arbetar du operativt med stort eget ansvar och bidrar till att säkerställa högsta möjliga driftsäkerhet, tillgänglighet och produktionskapacitet. Det gör du genom att utföra underhållsaktiviteter enligt fastställda rutiner och tidsplaner, samtidigt som du aktivt deltar i förbättringsarbeten. Du blir en del av ett team på cirka 10 personer som tillsammans arbetar för att modernisera, effektivisera och optimera alla delar av de underhållstekniska processerna och rapporterar till Facility & Maintenance Manager. Välkommen att följa med oss på denna resa!
Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:
Förebyggande underhåll av elektrisk/mekanisk utrustning
Avhjälpande underhåll med felsökning av maskiner och utrustning
Underhåll av fastighet och infrastruktur
Delta i ansvarsgrupper och ständiga förbättringsarbeten
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du grundläggande förståelse för underhållets funktion och syfte och du gillar problemlösning. Relevant utbildning är meriterande, men vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och praktiska erfarenheter.
El-inriktning - krav och meriter:
Grundläggande kunskap i elektronik och el ritningar (krav)
Erfarenhet av Elektromekanik och kraftelektronik, t.ex. frekvensomvandlare (krav)
Erfarenhet av Industriautomation eller liknande (meriterande)
Mekanikinriktning - krav och meriter:
Goda kunskaper i att hantera de flest förekommande verkstadsmaskiner i en underhållsverkstad (krav)
Kunskaper i att läsa och förstå ritningsunderlag (krav)
Mätteknik med vanligt förekommande mätinstrument (Krav)
Grundläggande kunskaper för Mekanik, Pneumatik och hydraulik (meriterande)
Som person söker vi dig som trivs i ett tvärfunktionellt team och du är en lagspelare som bidrar till en säker, trivsam och rolig arbetsplats. Du har en förmåga att tänka "utanför boxen" med utgångspunkt från intressenternas behov och har ett öppet sinne, tänker kreativt och delar gärna med dig av din kunskap. Krav för tjänsten är flytande svenska i talt och skrift och grundläggande kunskaper i engelska talk och skrift. Truckort, Heta Arbeten, traverskort samt liftkort är meriterande.
Arbetstiden är dagtid med ett rullande 10 veckors kvällsschema.
Varför Nobia?
Hos oss på Nobia får du möjligheten att vara en del av en modern produktionsmiljö där du kan göra verklig skillnad. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Dessutom har vi en stark företagskultur som präglas av säkerhet, samarbete och ständig förbättring.
Låter det som din nästa utmaning? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Om din ansökan
För att hjälpa oss placera rätt personer i rätt roll tror vi på vetenskapsbaserade och rättvisa bedömningsmetoder. Vi följer en kompetensbaserad, strukturerad intervjuprocess där dina färdigheter, erfarenheter och egenskaper relevanta för rollen och Nobia kommer att bedömas. Som en del av vår rekryteringsprocess används tester före anställning för att hjälpa oss att öka vår rekryteringsframgång genom att identifiera de kandidater som med största sannolikhet kommer att trivas och bli framgångsrika i rollen. Vi är medvetna om att det finns två parter som fattar ett beslut i denna process och välkomnar dig att ställa alla frågor du kan ha i något skede av processen.
Skicka gärna in din ansökan redan idag, dock senast 12 oktober 2025, vi intervjuar löpande. Om du har några frågor angående tjänsten, kontakta Josephine Tjernlund, TA Specialist, (josephine.tjernlund@nobia.com
)
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobia Production Sweden AB
(org.nr 556038-0072), http://www.nobia.com Arbetsplats
Nobia Kontakt
Josephine Tjernlund josephine.tjernlund@nobia.com Jobbnummer
9512057