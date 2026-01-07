Underhållstekniker
2026-01-07
Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt underhållsteam på Stena Aluminium i Älmhult.
Din nya roll
Som underhållstekniker hos oss arbetar du med förebyggande och avhjälpande underhåll av utrustningen i vår produktionsanläggning. Främst kommer du att arbeta med avhjälpande underhåll där du utgör det första kontaktskiktet mellan produktion och underhåll. Arbetsuppgifterna består av att identifiera kvarvarande ärenden från föregående skift och att avhjälpa dessa, eller eskalera vid behov. Även arbetsuppgifter kopplade till den inre och yttre fastighetsskötsel ingår som en del i rollen.
Vi har olika typer av skift och för denna tjänst är det ännu inte klart vilket skift som kommer gälla. Det kan bli dagtid, 2-skift eller annan lösning.
Det börjar med dig!
Vi söker dig som har en verkstadsutbildning, alternativt att du har tidigare erfarenhet av underhållsarbete och arbete med förebyggande underhållsinsatser. Du har en bred teknisk förståelse och vi ser gärna att du har kunskap inom ett eller fler av nedanstående områden:
• Svetsning
• Plåtbearbetning
• Hydraulik,
• Svetsning,
• Maskinbearbetning,
• Styr- och reglerteknik
Hos oss på Stena Aluminium kommer säkerheten alltid först och vi söker dig som har ett lugnt och metodiskt arbetssätt. Som person är du självgående och driven, med en förmåga att se när saker behöver göras. För att kunna hantera de olika utmaningar som uppkommer i vår vardag behöver du även vara strukturerad och en förmåga att prioritera i dina arbetsuppgifter vid akuta händelser. Vi ser det som en självklarhet att du har lätt för att samarbeta med andra, samt att du trivs med att arbeta både självständigt och i ett team.
Vad vi erbjuder dig!
Stena Aluminium är en del av Stena Metallkoncernen, en familjeägd koncern, som har ett långsiktigt perspektiv på människor, miljö och kunskap. Vi strävar efter att göra vår verksamhet så hållbar som möjligt för att skydda vår gemensamma miljö. Vår underhållsavdelning har en spännande utvecklingsresa framför sig som innebär att vi går mot ett mer proaktivt och förebyggande arbetssätt. Du får ett arbete som är självständigt och omväxlande, där du får en bredd i dina arbetsuppgifter. På Stena Aluminium är vi lagspelare som visar omtanke om kollegor, material och miljö. Vi delar med oss av vår kunskap och hjälps åt att lösa problem i vardagen. Bland engagerade kollegor i en positiv företagskultur får du möjlighet att växa. Det är, och ska vara, enkelt och tryggt att göra affärer med Stena. Kulturen är öppen, inspirerande och om du verkligen vill göra skillnad är det här platsen för dig.
Varmt välkommen med din ansökan!
Låter detta intressant? Varmt välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Lön enligt överenskommelse Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556138-8371) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9671854