Underhållstekniker
2025-10-08
, Filipstad
, Ljusnarsberg
, Nacka
, Nora
DelMat AB
Underhållstekniker
Kommun: Hällefors
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning
Om jobbet
Underhållstekniker till Underhållsteamet på DelMat AB
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi nyligen har genomfört flera viktiga förbättringar i Produktionen och flera Projekt är pågående för att utveckla oss vidare.
Vi söker en lösningsorienterad Underhållstekniker som vill bli en del i vårt underhållsteam.
Ansvarsområden:
Som underhållstekniker kommer du att arbeta nära hela organisationen för att säkerställa en stabil drift av produktionen.
Du kommer att ha ett nära samarbete med vårt underhåll och produktionsavdelning.
Du är med och prioriterar vilket underhåll som behöver göras inom fabriken och ansvarar gemensamt för att överenskomna åtgärder utförs.
Dina främsta arbetsuppgifter och ansvarsområden är:
• Felsökning och utföra akuta åtgärder
• Problemlösning
• Installation och reparationer
• Arbeta med förebyggande och löpande underhåll och reparationsarbeten.
• Bedöma underhållsbehov och åtgärda problem
• Medverka i tekniska projekt och förbättringsarbete inom underhåll.
• Medverka till en utvecklande och säker arbetsmiljö och en driftsäker maskinpark.
• Arbeta för att vi har en person- och driftsäker anläggning
• Ansvara för att förebyggande underhållsaktiviteter blir genomförda enligt plan.
• Montera, underhålla och sköta maskinutrustning
• Vara delaktig i långsiktiga förbättringar avseende maskinanläggningarna
Kvalifikationer:
Vi vill att du som söker har:
• teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande
• praktisk erfarenhet inom yrkesområdet
• erfarenhet av el och styrsystem, maskinbearbetning, och svetsning
• Det är meriterande med erfarenhet av livsmedelsindustrin
Övriga krav för tjänsten:
• Goda datorkunskaper.
• Goda språkkunskaper (svenska och engelska).
• God kommunikations- och samarbetsförmåga.
Vem är du som person och kollega?
Arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med övriga organisationen och som person ser vi gärna att du är:
• Samarbetsvillig
• Serviceinriktad, socialt kompetent och engagerad
• En självgående problemlösare med bred kompetens
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team med kollegorna inom organisationen
• Flexibel och öppen för nya idéer
• Kostnadsmedveten
• Ansvarsfull och noggrann
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en tjänst på en arbetsplats där det händer mycket. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med provanställning 6 månader.
Ansökan:
Varmt välkommen med din ansökan.
Du söker tjänsten med CV och personligt brev på info@delmat.se
Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta oss.
Underhållschef Mikael Carlsson 0591-687 53
Produktionschef Håkan Ström 0591-687 55
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
