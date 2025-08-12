Underhållstekniker - Digital Snickare
2025-08-12
Vill du ha en roll där kreativitet, teknik, hantverk och problemlösning möts varje dag? Gillar du att både bygga med händerna och programmera mikrokontroller - och dessutom har koll på både inomhusmiljöer och grönytor? Då är du kanske vår nya underhållstekniker (a.k.a. digital snickare) på Kreativum Science Center i Karlshamn.
Om rollen
Det här är inte ett vanligt jobb. Vi söker dig som:
• Lika gärna programmerar en Arduino som du målar en vägg
• Kan skruva ihop en mekanisk lösning på förmiddagen och rensa rabatterna på eftermiddagen
• Har koll på både polygriptång och lödkolv
• Gillar att skapa, laga, förbättra och utveckla - med både hjärna och händer
Vårt Science Center håller öppet för skolor i terminerna, för allmänheten under lov och helger och för företagsevent året runt. Det innebär att arbetstiden kan variera - kvällar och helger förekommer. Vi är en liten fast personalstyrka som jobbar flexibelt, du kan komma att hoppa in som besöksvärd eller handleda praktikanter vid behov.
Men ditt huvudfokus blir att - tillsammans i vårt lilla underhållsteam - hålla utställningar, experimentstationer, byggnationer och vår utemiljö Kreapark levande, fungerande och inspirerande.
Vem är du?
Vi tror nog inte att vi hittar någon som är mästare i allt. Men listan här nedanför är kompetenser som vi värderar högt, och ju fler du kan pricka av desto bättre. Några är du riktigt bra på, andra kan du lära dig mer om, och några är du kanske just nu mest nyfiken på.
• Elektronik, mikrodatorkunskap (t.ex. Arduino, Raspberry Pi)
• Snickeri och mekanik
• Målning, reparation och underhåll
• Trädgårdsskötsel - gärna vana vid enklare plantering, skötsel av buskar och grönytor
• Städning och skötsel av både teknik och miljö
• Linux/Windows - felsökning och enklare programmering
• Säkerhetsmedvetet arbetssätt - du vet att el, mekanik och barn medför speciella krav
• Förståelse för standardiserat arbete, daglig tillsyn och rutiner
• Ordningssinne i verkstaden - men med plats för kreativt kaos ibland
• Samarbetsförmåga - med driv att ibland jobba med egna projekt
• Ha en konstruktiv och affärsmässig relation till leverantörer och partners
Om Kreativum
Kreativum Science Center är en självklar partner i regionens kompetensförsörjning och attraktivitet - med nyfikenhet på naturvetenskap, teknik och hållbarhet som drivkraft. Hos oss blir du en del av en inspirerande arbetsmiljö där vi tillsammans arbetar för att öka intresset för framtidens yrken. Vi erbjuder en varierad och stimulerande roll i ett litet företag som till stor del arbetar projektbaserat. Vi är ett kreativt, snabbfotat och lösningsinriktat gäng - med bred kompetens och plats för många personligheter.
Är du redo att ta nästa steg?
Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv - lägg även till löneanspråk. Skicka per mail till jonas.knutsson@kreativum.se
senast 18 augusti 2025.
Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte.
Anställningsform: Heltid, tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Karlshamn
Kollektivavtal: Besöksnäring och Kultur.
Sista dag att ansöka är 2025-08-18
E-post: jonas.knutsson@kreativum.se Omfattning
Kreativum i Blekinge AB
(org.nr 556545-4989)
Strömmavägen 28 (visa karta
)
374 32 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9454010