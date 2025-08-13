Underhållsmekaniker natt till sågverk
2025-08-13
Flexibel Personal söker nu en kollega till Christoffer på natten.
Christoffer har många års erfarenhet i yrket och kommer vara lite mer ansvarig för arbetet nattetid, som kollega önskar vi att du är positiv, driven, nyfiken och att du kan samarbeta men även arbeta självständigt.
Du har ett genuint intresse av att meka och skruva.
Arbetet är ständig natt så här är det verkligen "hands on"
Jobbet innebär att byta delar som är slitna/gått sönder under dagen, svetsa och bygga ihop så de produktionen kan snurra till morgonen.
När de är lugnt är de förebyggande underhåll som gäller ex, smörja och förbereda saker i verkstaden.
Du har ett tekniskt sinnelag , vi utgår ifrån att du är serviceinriktad, strukturerad, stresstålig och har god samarbetsförmåga, kan ta egna beslut och arbeta självständigt.
Du har fokus på kvalitet och säkerhet samt har ett prestigelöst förhållningssätt.
Arbetet är ständig NATT
söndag- fredag
Skall krav är svenska i tal och skrift
B körkort och tillgång till bil.
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexibel Personal Höglandet AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Flexibel Personal AB Jobbnummer
9456646