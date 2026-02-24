Underhållsmekaniker | Lernia | Norrköping
Lernia Bemanning AB / Maskinreparatörsjobb / Finspång Visa alla maskinreparatörsjobb i Finspång
2026-02-24
Vill du vara med och säkerställa driften i en högteknologisk produktionsmiljö? Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad underhållsmekaniker till vår kunds underhållsavdelning. Här arbetar vi med både förebyggande och avhjälpande underhåll av en bred och avancerad maskinpark - en roll där du får möjlighet att bidra till både stabil drift och teknisk utveckling.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Placeringsort: Finspång
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid (och eventuell beredskap)
Anställningsform: Visstidsanställning
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Som underhållsmekaniker blir du en del av ett kunnigt och sammansvetsat team som ansvarar för att hålla vår produktionsutrustning i toppskick. Du arbetar med mekaniskt underhåll, felsökning och reparationer, samt deltar aktivt i förbättringsarbete och projekt kopplade till ny utrustning och tekniska lösningar.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förebyggande och avhjälpande underhåll av produktionsmaskiner
Felsökning och reparation av mekanisk utrustning
Deltagande i förbättringsarbete och tekniska projekt
Dokumentation av utfört arbete och maskinstatus
Beredskapstjänst (jour) enligt schema efter introduktion
Om dig
Vi ser att du som söker är en positiv och metodisk person med mycket driv som har viljan och förmågan att vara med och bidra till ett starkt team. Du är självgående, noggrann, ordningsam och kan arbeta under eget ansvar, har hög arbetskapacitet och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt.
Formell kompetens
Körkort & Tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Har gymnasieutbildning med inriktning mot underhållsteknik, industri eller motsvarande
Har erfarenhet av arbete som underhållsmekaniker inom industrin
Meriterande
Har kunskaper inom hydraulik, pneumatik, svetsning och bearbetningsmaskiner - meriterande
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.linkoping@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
