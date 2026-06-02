Underhållsmekaniker
2026-06-02
Inom Alleima och Division Tube finns Produktionsenheten Nuclear som utvecklar och tillverkar sömlösa rör av avancerat rostfritt stål och speciallegeringar, främst ånggeneratorrör och kapslingsrör som används vid energiförsörjning världen över. Vi ligger även i framkant när det gäller framtida lösningar för energiproduktion.
Till vårt team på underhåll söker vi nu en Underhållsmekaniker.
Din roll
Som Underhållsmekaniker arbetar du med att underhålla och utveckla produktionsutrustning med fokus på att säkerställa hög driftssäkerhet, optimera TAK-värde och skapa kostnadseffektiva lösningar. Du följer upp genomförda insatser och arbetar aktivt med analys och förbättringsarbete för att utveckla verksamheten. Rollen innebär även att du, utifrån din kompetens och verksamhetens behov, kan komma att ta dig an ytterligare arbetsuppgifter i dialog med närmaste chef.
Detta är en dagtids-tjänst men skiftarbete kan förekomma vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
• Arbeta med förebyggande underhåll genom att skapa, genomföra och utveckla FU-planer
• Utföra avhjälpande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet
• Följa och aktivt bidra till utvecklingen av underhållsprocessen
• Stödja planerings- och beredningsprocessen
• Dokumentera arbete, tid, rotorsak och förbättringsförslag i underhållssystem
• Följa upp utfört arbete och initiera förbättringsåtgärder
• Bidra med teknisk kompetens i investerings- och ombyggnadsprojekt
Din Profil
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning från underhålls-verkstadsteknik eller liknande inriktning samt har några års relevant arbetslivserfarenhet, med fördel i tung industri. Du har god PC-vana och använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete. Vi ser det även som ett stort plus om du har truck- och traverskort samt är certifierad inom Heta arbeten.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som utmärks av din goda samarbetsförmåga och noggrannhet. Du är en ansvarskännande, självgående individ som stimuleras av att lösa problem. Det är en förutsättning att du är tekniskt intresserad och har ett brett tekniskt kunnande inom industriella anläggningar och en god förståelse för vedertagna underhålls- och reparationsmetoder. Du arbetar strukturerat med förbättringsarbete och bidrar aktivt till att öka anläggningens effektivitet och säkerhet. I rollen förväntas du dela med dig av din kunskap samtidigt som du är öppen för att lära av dina kollegor. Med hjälp av tillgänglig dokumentation och ett logiskt arbetssätt har du förmåga att självständigt analysera och lösa tekniska problem.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva – och samhällen till det bättre.
Övrig information
I samband med anställning genomförs alkohol- och drogtest enligt våra rutiner för säker arbetsmiljö.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Gunnar Emmoth, rekryterande chef, +46 76-528 03 84
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Frida Carlsson, ansvarig rekryterare, +46 73-599 76 14Publiceringsdatum2026-06-02Facklig kontakt
Pär Olén, IF Metall, +46 70-206 29 32
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-21.
Om Alleima
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer – genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Heltidsjobb. Arbetsgivare: Alleima AB
(org.nr 559224-1433)
Storgatan 2
)
811 81 SANDVIKEN Jobbnummer
9943192