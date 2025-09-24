Underhållsmekaniker
2025-09-24
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling sustainable energy transmission. NKT is headquartered in Denmark and employs 5.000 people.
NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 2.6 billion in 2023.
We connect a greener world. www.nkt.com
Har du ett stort intresse för teknik? Vi söker en mekaniker som vill vara med och göra vår underhållsavdelning ännu bättre! Hos oss kommer du att arbeta med förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll för att våra produktionsanläggningar ska fortsätta att kunna producera kabel till våra kunder.
Hos oss finns en bred teknisk kunskap
Som underhållsmekaniker utför du akut, förebyggande och avhjälpande mekaniskt underhåll för att supportera vår produktion på bästa möjliga sätt. I vår verkstad finns en bred kompetens inom processteknik, el, automation, mekanik, smörj, etc. För att trivas hos oss tänker vi att du behöver tycka det är roligt med felsökning och ha driv för att lösa de utmaningar som vi ställs inför.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
• Utföra och förbättra det förebyggande underhållet med det långsiktiga målet att minimera antalet störningar i våra anläggningar
• Genomföra reparationer och förbättringsarbeten
• Vara delaktig i större och mindre investeringsprojekt
• Ansvara för planering, genomförande och rapportering av arbetenKvalifikationer
God teknisk kunskap inom t.ex.:
• Hydraulik, pneumatik och smörjteknik
• Svetsteknik
• Maskinbearbetning
• Montageteknik
• Erfarenhet av felsökning och att genomföra orsaksanalyser
• Erfarenhet av att läsa ritningar
• God datorvana och kunskap inom underhållsystem, exempelvis Maximo
• Svenska i tal och skrift
Du har lämplig teknisk utbildning eller motsvarande dokumenterad kunskap. Har du lång erfarenhet och har skaffat dig kunskaper från motsvarande arbete inom processindustri är det meriterande. Även engelska i tal och skrift är meriterande.
En god laganda där vi tillsammans tar ansvar
Vi söker dig som vill driva på förbättringsarbetet inom anläggningen och som har drivkraften att självständigt utföra dina arbetsuppgifter, samtidigt som du ser mervärdet av samarbete i de situationer som kräver det. För att trivas i rollen behöver du ha förmågan att kommunicera med olika personer på olika nivåer och i olika roller, både internt och externt. Inom NKT sätter vi alltid säkerheten först, vilket är någonting som är viktigt för dig och du är ett föredöme för andra i säkerhetsfrågor.
Tjänsten är placerad i Falun och dagtid. Det är även tänkt att du med tiden kommer att ha beredskap var sjätte helg.
Välkommen till en utvecklande och mångsidig miljö
På NKT tror vi på att ge våra teammedlemmar möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt. Vårt engagemang för balans mellan arbete och privatliv sträcker sig längre än bara ord; det är invävt i strukturen i vår företagskultur. Vi prioriterar flexibilitet, välbefinnande och harmoni. För när våra teammedlemmar blomstrar, blomstrar vår innovation och tillväxt också.
Vi tror att en mångsidig organisation möjliggör hållbar prestanda, och att en inkluderande och välkomnande kultur gör för en bättre arbetsplats. Vi är engagerade i att främja en mångsidig organisation och en kultur där människor från olika bakgrunder och med olika ståndpunkter kan trivas och inspireras att prestera sitt bästa. Du kommer att få spännande möjligheter att utveckla din egen karriär med attraktiva förmåner.
Läs mer om vårt erbjudande och lyssna på några röster från våra medarbetare här: Life @ NKT
Våra förmåner
Ansök via länken nedan med CV och personligt brev senast 15 oktober. Rekrytering sker löpande vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan detta datum. Bakgrundskontroller kan förekomma i våra rekryteringsprocesser.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Tobias Erkers, underhållschef, tobias.erkers@nkt.com
. Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen kontakta Sandra Bergman, sandra.bergman@nkt.com
Observera att vi på grund av GDPR-reglerna inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Fackliga representanter
Paula Ryökäs - IF Metall, +46 70 611 39 49 Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
NKT HV Cables AB
NKT (Sweden) AB
