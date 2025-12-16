Underhållsingenjör
2025-12-16
Tillträdesdag: enligt överenskommelse | Ansök senast: 11 januari 2026
Vi söker nu en driven och ansvarstagande Underhållsingenjör som blir stationerad i Grängesberg eller Hällefors, med arbetsområden på båda orterna.
Avdelningsbeskrivning Vår Underhållsavdelning är en serviceavdelning som består av ca 80 medarbetare som arbetar med underhåll på våra produktionsanläggningar i Grängesberg och Hällefors. Avdelningen utför på uppdrag av sina kunder allt från akut till planerat och förebyggande underhåll samt driver projekt och förbättringar.
Arbetsuppgifter och huvudsakliga ansvarsområden
I rollen som Underhållsingenjör kommer du vara en av nyckelpersonerna i driftsäkerhetsarbetet på bryggerierna. Du ansvarar för utvecklingen av vårt förebyggande underhåll i samverkan med produktionen och övriga underhållsorganisationen.
Du är drivande i förbättringsarbetet genom att kontinuerligt analysera och utreda händelser som påverkar driftsäkerheten, genomför grundorsaksanalyser och tar fram åtgärdsplaner, både självständigt och genom att leda förbättringsgrupper. I arbetet ingår bland annat att ta fram nytt FU-upplägg vid nyanskaffning och revidera FU på befintlig utrustning, ABC-klassning, reservdelsberedning och delta i investeringsprojekt som sakkunnig och kravställare i underhållsfrågor.Publiceringsdatum2025-12-16Kravprofil för detta jobb
Vi ser att du har en ingenjörsexamen på högskolenivå inom underhålls- eller maskinteknik alternativt arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig. Vi ser även att du:
har erfarenhet från underhållsarbete i processindustri
behärskar svenska och engelska i tal och skrift
har B-körkort
har erfarenhet av att arbeta i underhållssystem
Det är meriterande om du också har:
erfarenhet från livsmedelsindustri
erfarenhet från arbete i MaximoDina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är självgående, kan hålla fokus och har förmågan att få saker och ting gjorda. För att du ska trivas i rollen behöver du vara analytisk, ansvarstagande och strukturerad. Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper. Vi ser även att du kan identifiera dig med våra värdeord stolthet, äkthet, nyskapande och handlingskraft och kan använda dig av dessa i ditt dagliga arbete. För mer information om tjänsten:Fredric Melin, Underhållschef, fredric.melin@spendrups.se
Din ansökan
För denna tjänst behöver vi inget personligt brev, du ansöker istället genom att svara på några korta urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Om du uppfyller kraven kommer du även att få göra två urvalstester som skickas till din mejl.
Slutkandidater kommer efter sitt godkännande att omfattas av en bakgrundskontroll.
Spendrups vision är att vara ett bryggeri i världsklass. Det innebär att vi stolt vill kunna jämföra oss med de bästa i världen i allt vi gör. Det gäller de produkter vi lanserar och de relationer vi bygger, hur vi agerar i nuet och hur vi satsar på sikt. Vår mission är att med kreativ kraft, långsiktigt ansvarstagande och passion skapa smakupplevelser och relationer i världsklass. Som medarbetare på Spendrups har du en viktig roll i vår gemensamma strävan mot världsklass och vi ser gärna att du identifierar dig själv med våra värderingar: Äkthet, Nyskapande och Handlingskraft.
