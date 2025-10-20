Underhållschef till ProfilGruppen i Åseda
Eterni Sweden AB / Chefsjobb / Uppvidinge Visa alla chefsjobb i Uppvidinge
2025-10-20
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Uppvidinge
, Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
UNDERHÅLLSCHEF TILL PROFILGRUPPEN I ÅSEDA
Är du en person som drivs av att utveckla människor, arbetsmiljö och underhållsarbetet för att optimera produktion? Har du ett starkt engagemang och ett driv att planera och organisera verksamheten på ett strategiskt plan med ansvar över en hel underhållsavdelning? Svarar du ja på dessa frågor kan det vara just dig vi söker!
ROLLEN OCH ARBETSUPPGIFTER
Till vårt resultatområde Extrusions söker vi nu en engagerad och drivande underhållschef. I denna
nyckelroll får du möjligheten forma framtidens underhållsarbete i nära samarbete med produktion och andra stödfunktioner. Du driver tvärfunktionella förbättringsarbeten och reinvesteringar.
Underhållschefen förväntas agera på avvikelser och förbättringsmöjligheter för att skapa positiva effekter på produktionsprocesserna. Du driver arbetet med maskininstallationer, driftsäkerhet, maskinsäkerhet, reservdelshantering, underhållssystem och underhållsprocesser. Rollen innefattar ansvar över personal, arbetsmiljö och ekonomi, med rapportering till Chef Operations Extrusions.
Du kan förvänta dig en chef som jobbar med frihet under ansvar och med stort förbättringsfokus. Rollen är förlagd till dagtid men du har personal som jobbar varierade arbetstider vilket innebär att du behöver involvera och informera samtliga medarbetare på ett bra sätt. Som underhållschef på ProfilGruppen har du även tjänstemän som rapporterar direkt till dig.
Önskvärda kvalifikationer:
• Dokumenterade ledarutbildningar samt goda ledaregenskaper* Förmåga att arbeta strategiskt men också operativt vid behov
• Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Mål- och resultatinriktad
• Förmåga att jobba tvärfunktionellt
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med erfarenhet av underhåll och god kunskap inom områden som automation,
reservdelshantering, underhållsprocesser och underhållssystem. Du är rätt person för rollen om du är en driven och resultatfokuserad ledare som ser vikten av att uppnå fastställda mål tillsammans med dina medarbetare i samarbete med övriga i organisationen. Du leder genom ett utvecklande ledarskap för attskapa en utvecklande och motiverande arbetsmiljö. Du har hög integritet och initiativförmåga samtidigt som du tar väl avvägda beslut. Du prioriterar väl och är flexibel i ditt arbetssätt samt tar ansvar över att slutföra dina uppgifter.
Vi tror att rätt person har en stark analytisk ådra och ett arbetssätt som präglas av proaktivitet. Vi förväntar oss att du har goda IT-kunskaper samt ekonomisk förståelse. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Du delar vår värdegrund som är personligt engagerad, lyhörd, snabb, professionell och strävar efter ständig förbättring.
Bli en del av ProfilGruppen!
Att vara medarbetare hos oss innebär att:
Du blir en del av ett företag som präglas av engagemang och teamkänsla
Du ges möjlighet till både trivsel och karriär
Du som individ har stor betydelse för organisationens framgång.
Du får chans att jobba med framtidens material, aluminium, i en expansiv bransch
Vi erbjuder nu en mycket intressant tjänst i ett expansivt företag och bransch. Visst låter det bra? igt engagerad, lyhörd, snabb,professionell och strävar efter ständig förbättring.
OM TJÄNSTEN
Känner du att rollen är intressant men att du i nuläget inte har alla önskvärda kvalifikationer vill vi gärna att du ansöker ändå! Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. För den här tjänsten samarbetar vi med Eterni Sweden AB.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta rekryteringskonsult Rebecca Moberg på telefon 070-935 40 90 alternativt rebecca.moberg@eterni.se
eller Marcus Royson på telefon 070-935 40 44 alternativt marcus.royson@eterni.se
Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 november. Kandidater kommer att utvärderas löpande så tveka inte över att skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Profilgruppen Extrusions AB Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9565835