Underhållschef Nobina Östergötland
Nobina Sverige AB / Gruv- och metallurgijobb / Linköping Visa alla gruv- och metallurgijobb i Linköping
2026-03-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Linköping
, Norrköping
, Haninge
, Karlsborg
, Vingåker
eller i hela Sverige
Med cirka 15 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad. Med hållbart ansvar och nytänkande som bidrar till fler fossilfria resor. Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. Läs mer på www.nobina.se
Vi söker nu en Underhållschef till trafikområde Östergötland som vill säkerställa att våra bussar rullar säkert, effektivt och med hög kvalitet varje dag. Du får leda teamet, optimera arbetet och vara med och forma framtidens kollektivtrafik inklusive elektrifiering för en hållbar framtid.
Om rollen
Som Underhållschef har du det samlade ansvaret för verkstad, fordon, fordonvård och fastighet i trafikområde Östergötland. Du säkerställer att våra bussar är säkra, tillgängliga och levererar varje dag, samtidigt som du driver effektivitet, kvalitet och lönsamhet i underhållsverksamheten. Du leder organisationen med tydliga mål och fullt resultatansvar. Rollen är en del av ledningsgruppen och du bidrar aktivt till områdets utveckling och affär. Du rapporterar till affärschef. Huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla underhållsorganisationen med tydliga krav, struktur och uppföljning
Säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet och driftsäkerhet i fordonsflottan
Ansvara för budget, prognos och kostnadskontroll
Effektivisera arbetssätt, processer och resursplanering
Driva och utveckla arbetet inom elektrifiering och teknisk omställning
Vem är du?
Som Underhållschef förväntas du vara en tydlig, handlingskraftig och lösningsorienterad ledare som tar fullt ansvar för både verksamhetens resultat och teamets utveckling.
Du driver underhållsverksamheten framåt med struktur och tempo. När problem uppstår agerar du direkt, prioriterar rätt och ser till att hitta lösningar som fungerar i praktiken. Du är van att ta ägarskap för budget, leverans, arbetsmiljö och kvalitet och du förväntar dig detsamma av din organisation. Vi ser att du har:
Gedigen erfarenhet av operativ underhållsutveckling, gärna från verkstad, transport eller fordonsindustri
Erfarenhet av budget- och personalansvar
God förmåga att optimera arbetsflöden och effektivisera produktion
Stark teknisk och analytisk förståelse
Goda IT-kunskaper (Excel, PowerPoint, Power BI)
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Det är även meriterande om du har erfarenhet av elektrifierad trafik.
Ansök idag!
Tjänsten är på heltid med placering på vår depå i Linköping. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning. Frågor om rollen? Kontakta rekryterande chef: carina.andersson@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare gör skillnad. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Ansök nu och bli en del av Nobina! Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nobina Jobbnummer
9779753