2025-11-06
UH Konstruktör inom mekanik
Kubikenborg Aluminium AB är Sveriges enda producent av primäraluminium och är ett av de största industriföretagen i Sundsvall. Fabriken byggdes 1942 och vi har kapacitet att tillverka 130 000 ton aluminium per år. Slutprodukten som består av göt levereras till press och valsverk över hela Europa. Kubal har idag 460 anställda.
Denna tjänst tillhör Teknikavdelningen. Ett team på 10 personer som fokuserar på underhållsstrategier, grundorsaksanalyser, mätning och långsiktighet.
Ansvarsområde:
• Utföra konstruktions-, ritnings- och beräknings-/dimensioneringsarbete. Arbetet innefattar att ta fram kompletta tillverkningsritningar, funktionsbeskrivningar och systemlösningar, samt detaljkonstruktioner eller ändringar i befintlig konstruktion.
• Välja på marknaden aktuella komponenter och material som motsvarar företagets standarder och miljömål.
• Delta i projekt i dess olika faser.
• Delta i förekommande utredningsarbeten, analyser och rapporter i dess olika faser.
• Administrera ritningsregistret
• Vid förändring och nyinstallation uppdatera och arkivera dokumentation.
Tjänsten innebär även att vara ett stöd till organisationen i servicerelaterade frågor.
Vi söker dig som är minst utbildad högskoleingenjör med inriktning maskinteknik eller liknande, och med minst 3-5 års arbetslivserfarenhet som ingenjör. Erfarenhet från tung industri är meriterande.
Du har tidigare varit i kontakt med, och använt något av de vanliga CAD-verktygen både 2D & 3D.
Autodesk AutoCad (2D) och Inventor (3D) är meriterande eftersom de används hos oss, men är inte ett krav.
Erfarenhet av CE-märkning och kunskap om Maskindirektivet (AFS 2008:3) är meriterande.
Du är van att arbeta i förebyggande syfte samt har ett kvalitetsfokuserat arbetssätt och är väl förtrogen med de vanliga Officeprogrammen.
Som person är du serviceinriktad, initiativrik och flexibel.
Du drivs av att utveckla både dig själv och företaget samt har en god samarbetsförmåga
Noggrann, problemlösande samt bra på att se möjligheter och förbättringar är egenskaper som värderas högt.
God kommunikationsförmåga är nödvändigt, både på svenska och engelska i tal och skrift.
Tjänstens omfattning avser heltid och på dagtid. Start är omgående.
Placeringsort: Sundsvall
Publiceringsdatum 2025-11-06
Vi vill ha en alkohol och drogfri arbetsmiljö. Därför genomför vi ett alkohol- och drogtest vid nyanställning, samt slumpmässiga alkohol- och drogtester under året.
Vid frågor om tjänsten, kontakta Tommie Dahlgren, Underhållsteknisk chef 073-988 59 75.
Fackliga företrädare:
Unionen, Peter Eliasson 073-988 5981peter.eliasson@kubal.se
Ledarna, Marcus Lansink 073-9885888marcus.lansink@kubal.se
Din ansökan märkt "UH Konstruktör Mekanik" skickas till jobb@kubal.se
så snart som möjligt, dock senast 2025-12-07.
Vi behandlar ansökningarna löpande vilket gör att tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobb@kubal.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UH Konstruktör Mekanik". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kubikenborg Aluminium AB
556032-8121
Landsvägsallén 79
)
851 76 SUNDSVALL
Kubikenborg Aluminium AB Jobbnummer
9591515