Uber & Bolt Förare, Kväll Pass
Get T / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Get T i Stockholm
Hej,
Söker en taxiförare till kväll pass för att köra Uber och Bolt!
Bilen är Toyota Camry, garaget ligger i Barkarby!
Lönen betalas veckovis varje tisdag. Provisions lön.
Den finns möjlighet att byta i Vällingby också.
Vänligen Kontakta mig per sms på telefon nummer: 073 939 44 47 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Telefon, SMS Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Taxiförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Get T Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Bahram Tafreshi gettaxinu@gmail.com 0739394447 Jobbnummer
9576676