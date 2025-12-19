Typförbandsföreträdare brigadspaningskompani och underrättelsetjänst
Försvarsmakten / Militärjobb / Skövde Visa alla militärjobb i Skövde
2025-12-19
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Markstridsskolans Utvecklingsenhet söker Utvecklingsofficer inom området
Typförbandsutveckling Brigadspaningskompani och underrättelse
Är du intresserad av självständigt arbete med möjligheter att utveckla förband, metoder och
materielsystem? I sådana fall är du välkommen till Markstridsskolan (MSS), arbetsplatsen där
vi skapar beslutsunderlag för utveckling av framtidens Armé.
Markstridsskolan (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa
förutsättningar för att Markstridsskolan skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt
nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela
Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning,
eldhandvapen och understödsvapen. Inom ramen för detta utbildar Markstridsskolan
Försvarsmaktens blivande chefer med hjälp av avancerade utbildningsanläggningar
och med en gedigen kunskap.
MARKSTRIDSSKOLAN SKAPAR ARMÉNS FÖRMÅGA I FÄLT GENOM ATT:
• Utbilda arméns chefer och specialister
• Träna och öva arméns krigsförband
• Utveckla arméns typförband, materiel och metoder
• Ansvarar för 1. Divisionsstaben
Om Utvecklingsenheten
Markstridsskolans Utvecklingsenhet tillgodoser Arméstaben, Försvarsstaben och andra delar
av Försvarsmakten samt andra myndigheter med resultat av försök och studier,
beslutsunderlag och råd. Enhet är organiserad i en enhets ledning och sex avdelningar varav
en förbands- och förmågeinriktad avdelning, en studie och experimentavdelning, två
typförbandsavdelningar bataljon med materielansvar för normerande fordon (en i Skövde
samt en i Kvarn, Borensberg), en ledningssambandsutvecklingsavdelning och en
publikationsavdelning. Utvecklingsenheten leder på uppdrag av och i ett nära samarbete med
Arméstaben förmågeutveckling vid typförband division, brigad, manöverbataljoner och
fristående kompanier.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Typförbandsföreträdare brigadspaningskompani arbeta med utvecklingsfrågor med
ansvar för utveckling av de förmågor som krävs för att inhämta, sammanställa och delge
information och underrättelser vid brigad samt inom bataljon. Tjänsten innebär bl.a.
deltagande i försök, arbete med handböcker och reglementen, viss utbildning och beredning
samt utarbetande av underlag.Publiceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
• Befattningen är i nivå OF3/OR8 men din bakgrund, tjänstgöringstid och erfarenhet
värderas högt. Markstridsskolan ser det som naturligt att vara en del av din
karriärsutveckling och om du vill nivåhöjande utbildning.
• Du har dokumenterad erfarenhet att utbilda eller leda brigadspaningskompani eller
bataljonsspaningspluton samt har god förståelse för brigadunderrättelsefunktionens
verksamhet.
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Körkort klass B (manuell)Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga till samarbete och samverkan såväl internt som externt
Markstridsskolan och Försvarsmakten. Du har en stark vilja att utveckla dig själv och ditt
ansvarsområde. Du är driven men har tålamod samt god förmåga att arbeta självständigt och
målinriktat. Du har hög integritet och är säkerhetsmedveten. Stor vikt kommer att läggas vid
personlig lämplighet.
Meriterande
• Praktisk och mångårig erfarenhet från brigad, högre stab eller motsvarade.
• Praktisk erfarenhet av utvecklingsverksamhet vid förband, skola eller centrum.
• Internationell tjänstgöring.Övrig information
Tjänstgöringsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Tillträde: Efter överenskommelse
Arbetsort: Skövde
Enligt samverkan kan annan ort än Skövde vara utgångspunkt för arbetet
Tjänsteresor förekommer frekvent, nationellt och internationellt
Del av arbetstid kommer förläggas på annan ort/orter
Upplysningar om tjänsten
Avdelningschef Pansaravdelningen, mj Greger Ahlén, 070-228 32 01Greger.ahlen@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
HR-Generalist Victoria Jungert, 070-265 54 69
Fackliga representanter nås via växel: 010-826 50 00
OFR/O: Freddy Wozny
OFR/S Britt Dahlman
SEKO: Crister Florin
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-15. Din ansökan skall innehålla CV och ett
personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar.
I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass.
Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Varje tjänst som är tillsvidare inleds med 6 månaders provanställning, så till vida du inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9657978