Turistinformatör sommar

2026-02-16
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
Nu söker vi dig som vill arbeta som turistinformatör på Kirunas auktoriserade turistcenter. Våra gäster kommer från hela världen och upplever Kiruna med omgivning som mycket exotiskt. Vi ställer därför höga krav på att du har ett stort intresse av att lära dig mer om Kiruna med omnejd.
Vi önskar att du har en stark känsla för god service, är flexibel, har hög social kompetens, lätt för att samarbeta, samt talar och skriver bra på engelska och flytande svenska. Då tempot tidvis är högt är det ett måste att du är noggrann och organiserad, samt kan ta egna initiativ och eget ansvar. Vi söker dig som är 18 år fyllda och som har ett stort hjärta för Kiruna.Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
Som turistinformatör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att informera om och sälja in Kirunas turistiska utbud via mejl, telefon och över receptionen. Boka aktiviteter, uppdatera och söka information, kassahantering och viss administration. Vi är ett litet team och hos oss är det självklart att hjälpas åt beroende på vad situationen kräver. Därför kan det bli aktuellt med andra arbetsuppgifter om behov uppstår.
Meriterande
• Vi erbjuder guidade turer året runt till LKAB:s Visitor Centre i världens största underjordiska järnmalmsgruva. Vi ser gärna att du vill gå guideutbildning på ca 5-7 dagar för att kunna hoppa in och guida våra besökare i gruvan vid behov. Guideutbildningen startar den 18 maj (med reservation för ändring).
• Utbildning eller arbete inom besöksnäringen
• Ytterligare språkkunskaper, till exempel tyska och franska
Arbetstid
ca v. 24-34. Timanställning, heltid, inklusive helger enligt schema.Övrig information
Vi bistår inte med boende och flaggar för att det är svårt att hitta boende i Kiruna.
Ansök senast 31 mars 2025
Bifoga CV och personligt brev. Ange i ansökan om du är intresserad av att gå guideutbildningen. Ansökan mejlas till jessica@kirunalapland.se
.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jessica@kirunalapland.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Turistinformatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören
, http://www.kirunalapland.se
Malmvägen 9B (visa karta
)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna Lappland Turistcenter Kontakt
Jessica Nildén jessica@kirunalapland.se Jobbnummer
9745032