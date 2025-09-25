Tungmekaniker till Björkdalsgruvan
2025-09-25
Har du erfarenhet av att arbeta med tyngre reparationer och letar efter en möjlighet att utvecklas i en framtidsbransch? Vi söker nu mekaniker till vår verksamhet i Björkdalsgruvan. Du kommer att arbeta i 7 dagar följt av 7 lediga dagar. Arbetet innebär reparation, service och förebyggande underhåll av tunga maskiner.Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Björkdalsgruvan är ett väletablerat gruvbolag med huvudfokus på utvinning av malm och mineralfyndigheter. Sedan starten 1988 har vi vuxit till att bli en betydande aktör inom branschen, med nära 250 medarbetare och en omsättning på över 1 miljard kronor årligen.
Brytning bedrivs och under jord. Vårt läge nära Kåge/Sandfors, ca 40 km nordväst om Skellefteå, gör oss till en central del i regionens gruvindustri. Våra värderingar bygger på säkerhet, ansvar och integritet, och vi strävar efter hög prestanda, innovation och flexibilitet i allt vi gör.Arbetsuppgifter
I denna roll blir du en viktig del av vårt underhållsteam, där säkerhet, tillförlitlighet och samarbete står i fokus. Du rapporterar direkt till verkstadschef.
Exempel på arbetsuppgifter,
• Felsökning, reparation och service av borriggar och andra maskiner underjord såsom lastmaskiner och betongbilar.
• Arbete med hydrauliksystem, pumpar, ventiler och slangar i de maskiner som används i vår produktion.
• Svets- och reparationsarbeten i stål och andra metaller.
• Förebyggande underhåll enligt fastställda rutiner.
• Dokumentation av utfört arbete i underhållssystem.
• Samarbete med operatörer och planeringspersonal för att minimera stillestånd.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som tungmekaniker, eller i en liknande roll inom industri, gruvdrift, skogsdrift eller anläggningsverksamhet. Du har en gedigen kunskap inom hydraulik och är van att både felsöka och reparera hydrauliska system. Du har goda kunskaper inom svetsning.
Du har erfarenhet av att läsa tekniska ritningar och dokumentation, och du använder dessa som naturliga verktyg i ditt dagliga arbete. För att trivas i rollen behöver du ha ett starkt säkerhetstänk och förmåga att arbeta självständigt, även i krävande och tekniskt utmanande miljöer.
Information och kontakt
I denna roll arbetar du i ett upplägg av 7-7, dvs du arbetar 7 dagar och är sedan ledig 7 dagar. Du arbetar i ett skiftlag tillsammans med 3 andra personer på totalt 4 skift uppdelat på förmiddags och eftermiddagsskift.
Arbetsveckan är 34/h och OB tillägg samt underjordstillägg ges enligt avtal.
Anställningsform: 6-månaders provanställning tillämpas.
Plats: Björkdalsgruvan.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
I denna rekrytering samarbetar Björkdalsgruvan med Wikan personal. Är du intresserad av tjänsten eller om du vill veta mer så är du välkommen att skicka in en ansökan via www.wikan.se,
eller kontakta rekryteringskonsult,
Karin Nygren
0910-770985karin@wikan.se
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
