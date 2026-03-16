Tullverket söker IT-specialist
Tullverket / Datajobb / Luleå Visa alla datajobb i Luleå
2026-03-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tullverket i Luleå
, Piteå
, Haparanda
, Umeå
, Storuman
eller i hela Sverige
Om jobbet
Det brottsbekämpande området är inne i en expansiv fas och behöver förstärkas med skickliga och engagerade IT-specialister till vårt team i Luleå.
Systemstöden skrivs i JavaEE i Backend och Angular i Frontend.
Vad kommer du att göra
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar felsökning, konfiguration, användarstöd, uppgraderingar samt viss vidareutveckling från kravinsamling till införande i produktion.
Arbetet innebär samverkan i olika forum inom Tullverket och IT-avdelningen men kan även vara mot andra myndigheter.
Vi bygger långsiktiga team som samlar på sig kunskap inom sina respektive leveransområden och de bidrar därför stort både till Tullverkets verksamhet och till samhällsnyttan.Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning eller erfarenhet som Tullverket kan bedöma som likvärdig
• Uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• Arbeta på kontoret i Luleå minst en dag per vecka
Meriterande:
• Erfarenhet av att samla in krav från verksamheten och därefter omvandla dessa till konkreta krav
• Erfarenhet av att planera och genomföra tester för att säkerställa att systemen möter verksamhetens behov och krav på kvalitet
• Erfarenhet av IT-driftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och strukturerad i ditt arbetssätt med förmåga att ta initiativ, vara flexibel, se möjligheter och nå resultat.
Arbetet innebär många kontakter inom Tullverket men även externa kontakter, vilket förutsätter att du som person är duktig på att skapa goda relationer, har förmågan att kommunicera och förmedla budskap på ett tydligt sätt samt är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat. Är du dessutom en lagspelare som drivs av att lösa verksamhetens behov, med ödmjukhet och respektfullhet som viktiga personlighetsdrag, då hoppas vi att du söker till oss!
För dig är Tullverkets värdegrund; Helhetssyn, Nytänkande, Ansvarstagande, något helt naturligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
• Trygga anställningsvillkor.
• Individuell lönesättning.
• Goda utvecklingsmöjligheter för din karriärutveckling och lärande.
• En flexibel arbetsplats som främjar en sund balans mellan arbete och fritid.
• Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka för att stödja din hälsa och ditt välbefinnande.
• Förmåner för att underlätta din hälsovård.
• Generösa semester- och pensionsvillkor som säkerställer långsiktig trygghet.
• Återkommande utbildningar för att utveckla din kompetens.Övrig information
Referensnummer: TV-2026-06179.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
För mer information och ansökan
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning på svenska, ska ha inkommit till Tullverket senast den 13 april. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Linda Persson, 079-062 14 39. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson, 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, 0920-25 96 39.
Ta chansen att bli en del av Tullverket och bidra till att skapa ett tryggare samhälle!
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tullverket
(org.nr 202100-0969), https://www.tullverket.se/sv/privat Arbetsplats
Tullverket Jobbnummer
9798441