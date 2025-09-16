Tullspecialist på deltid i Göteborg
Bravura Sverige AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet av tullhantering eller kanske pågående eller avslutade studier inom området? Vi söker dig som vill arbeta som Tullspecialist på deltid (50 %). Här får du möjlighet att samla på dig erfarenheter inom export och transiteringar i en roll där din noggrannhet, struktur och känsla för detaljer kommer till stor nytta.Publiceringsdatum2025-09-16Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid 50% som varar fram tills årsskiftet. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos företaget. Det finns möjligheter till förlängning och utveckling av uppdraget på sikt. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag varje eftermiddag.
Om företaget
Mer information kring vilket kundföretag det gäller kommer längre fram i rekryteringsprocessen.
Arbetsuppgifter
I denna tjänst som Tullspecialist på deltid kommer du framför allt att arbeta med exportflöden och stötta dina kollegor i det dagliga arbetet på outbound-avdelningen. Dina huvudsakliga uppgifter blir att hantera och avsluta transiteringar, registrera ankomster samt säkerställa att godsflödena vidare sker korrekt och enligt gällande tullregler. Arbetet innebär också dokumentation, aviseringar till Tullverket samt uppföljning av att inkommande gods är korrekt registrerat och sorterat mot rätt slutdestination. På sikt kan du även att få möjlighet att bredda din kompetens inom importområdet. Då kan arbetsuppgifterna utökas till att inkludera registrering och hantering av inkommande gods, framtagning av dokumentation samt stöd i förtullningar. Rollen passar dig som trivs i en varierande vardag där volymerna kan skifta från dag till dag och där noggrannhet och struktur är avgörande för att säkerställa smidiga och korrekta tullprocesser.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad eller pågående utbildning som Tullspecialist
Tidigare erfarenhet av Export, Import, transiteringar
God dator och systemvana, erfarenhet av systemet Emma är meriterande
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
För att trivas i denna roll är du en person som är ordningsam och strukturerad, med god vana av administrativa arbetsuppgifter. Du har lätt för att arbeta med stora mängder dokumentation och detaljer, och du lägger stor vikt vid att göra rätt från början. Noggrannhet är en av dina främsta styrkor och du trivs i en roll där kvalitet och precision är avgörande.
Övrig information
Start: Omgående, senast 7 okt Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support: info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://www.bravura.se Arbetsplats
Bravura Kontakt
Selina Fredin selina.fredin@bravura.se 070 434 17 60 Jobbnummer
9512471