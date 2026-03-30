Trygghetsresurser Stureskolan
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Välkommen till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Vill du arbeta med ungdomar och vara en viktig vuxen i deras vardag?
Nu söker vi trygghetsresurser till Stureskolan!
Stureskolan är en 7-9-skola belägen i centrala Boden med cirka 360 elever. På skolan finns förberedelseklass för nyanlända elever, anpassad grundskola samt ISB - International School of Boden. Vi är organiserade i fyra arbetslag med varsin specialpedagog som också är arbetslagsledare. Här arbetar skickliga pedagoger i en stark dela-kultur med ett gemensamt mål: att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.
Vi har ett välutvecklat elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och studie- och yrkesvägledare. Dessutom har vi ett trygghetsteam med två trygghetssamordnare och flera trygghetsresurser som arbetar aktivt för att skapa relationer och trygghet under raster, i korridorer och i vårt elevfik.
Vi erbjuder
* ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
* ett engagerat och stöttande team
Stureskolans mål är att öka elevernas närvaro samt stärka deras läs- och skrivutveckling för att främja högre måluppfyllelse - och trygghet är en avgörande del i det arbetet.
Välkommen till vårt gäng!
För visst vill du också ha ett av världens viktigaste jobb?Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som trygghetsresurs är du en närvarande och relationsskapande vuxen i elevernas vardag och arbetar i skolans gemensamma utrymmen. Där bygger du positiva relationer med eleverna, bidrar till trygghet och studiero samt arbetar förebyggande genom att minska risken för konflikter och främja ett gott klimat. Du stöttar elever i sociala situationer och samarbetar nära i trygghetsteamet tillsammans med pedagoger. Vid hög sjukfrånvaro är du även beredd att gå in och undervisa. I rollen är du en viktig del av skolans arbete med att öka elevernas närvaro och trivsel i skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, positiv och ansvarstagande och som har lätt för att skapa en god kontakt med ungdomar. Du är en god förebild och arbetar lösningsfokuserat samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga, till exempel inom skola, föreningsliv eller annan ungdomsverksamhet.
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
ÖVRIGT
Vänlig bifoga lärarlegitimation eller examensbevis.
Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning i förskola och grundskola.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316237".
Detta är ett deltidsjobb.
org.nr 212000-2767
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor Stureskolan
Annelie Ludvig 0921-62439
