Tryckkärlsvetsare
2026-02-05
Är du en duktig svetsare, framförallt inom TIG? Vill du arbeta på ett stabilt och expansivt företag med trevliga kollegor och säker arbetsmiljö? Är du noggrann, metodisk och ansvarstagande? Nu söker vi på Getinge Storkök en erfaren svetsare!
Getinge Storkök AB har djupa rötter i de svenska storköken. År 1967 startade företaget som en renodlad servicefirma med inriktning på storköksutrustning samt medicinskteknisk utrustning inom vården. Företaget har under årens lopp byggt upp en stor kunskap om storköksutrustningen och användandet av densamma. Därför var steget inte särskilt långt till att utveckla en egen produkt, som såg dagens ljus 1997. Getingegrytan har blivit mycket väl emottagen på marknaden, och på relativt kort tid tagit en stor marknadsandel. Getinge Storköks filosofi är att i nära samarbete med kunder och återförsäljare ständigt utveckla och förbättra sina produkter och därigenom leva upp till devisen: Kvalitet och ergonomi utan kompromisser!Om tjänsten
Vi söker dig som har utbildning inom svets samt några års arbetslivserfarenhet av svetsning inom alla svetsmetoder, men med fokus på TIG. Du kommer svetsa TIG, MIG, MAG, MMA m.m. Erfarenhet av svetsning i rostfritt och/eller av tryckkärl är starkt meriterande. För att utföra arbetet krävs flertalet licenser, de licenser du saknar kommer kunna kompletteras efterhand. En del av svetsningen är automatiskt, där du förbereder och ställer in och övervakar maskinen. Även valsning av plåt ingår i ditt arbete.
Tjänsten innebär svetsning på den absolut högsta nivån. Du arbetar metodiskt med noggrannhet och kvalité som ledord. Du har vana av att arbeta enligt en WPS och att kontrollera ditt eget arbete. Du kommer att arbeta självständigt med mot gemensamt uppsatta mål och vara en del utav ett flöde där varje moment är utav yttersta vikt.
Arbetet är förlagt på dagtid, måndag-fredag, i Getinge där både produktion och kontor finns, samt ett 30-tal kollegor. Getinge Storkök är en platt organisation med korta beslutsvägar och en familjär känsla.
Om dig
Du känner också igen dig som ansvarstagande, noggrann och metodisk i ditt arbete. Du trivs att arbeta självständigt, men också i att tillhöra ett team, i detta fall med sex andra svetsare. Du som är praktiskt lagd, driven och har öga för ett riktigt gott hantverk kommer lyckas och utvecklas i denna roll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
