Truckförare till Bålsta
Tranpenad AB / Lagerjobb / Håbo Visa alla lagerjobb i Håbo
2026-08-03
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Är du en erfaren truckförare som letar efter en ny utmaning eller bara nyfiken på lager? Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team där säkerhet, effektivitet och laganda står i fokus. Ta chansen att arbeta i en växande verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som truckförare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i vårt lagerteam, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar lastning, lossning och förflyttning av varor med hjälp av truck. Du kommer att arbeta i en tempofylld miljö med stort fokus på säkerhet och noggrannhet.
Vi erbjuder en varierande arbetsdag där du både får arbeta självständigt och samarbeta med kollegor för att säkerställa att verksamheten flyter smidigt.Dina arbetsuppgifter
Orderplock
Truckkörning
Om dig som söker
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett öga för detaljer. Som truckförare hos oss är säkerhet och kvalitet alltid högsta prioritet.
Du är en lagspelare med en positiv attityd som trivs i ett högt arbetstempo, men som samtidigt förstår vikten av att följa säkerhetsföreskrifterna noggrant. Din förmåga att arbeta strukturerat, säkerställa att alla uppgifter utförs med högsta precision, och ditt engagemang för att bidra till teamets framgång är något vi värdesätter mycket. Kvalifikationer
Minst 18 år
Obehindrad svenska i tal och skrift
Meriterande
Truckkort A1-4 samt B1-4
Tidigare erfarenhet av lager
B-körkort och tillgång till bil
Vad vi kan erbjuda dig
Tranpenad hjälper dig forma din framtid! Som Tranpenadare är du en viktig del av vår bemanningsstyrka och får en anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag och en generös rabatt hos gymkedjorna Nordic Wellness, Actic och SATS!
Övriga villkor
Arbetstider: Dagtid måndag-fre alt. Kvällstid måndag-fredag Omfattning: Heltid Lön: Enligt kollektivavtal Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Tranpenad Group
Sedan 1999 har vi på Tranpenad arbetat för att få företag och människor att växa. Idag är vi en av Sveriges största aktörer inom bemanning och rekrytering, med ca 2 500 medarbetare och kontor i Stockholm, Norrköping, Eskilstuna, Göteborg, Borås, Trollhättan, Skara, Jönköping och Helsingborg. Genom att vara personliga, kompetenta och ansvarstagande i allt vi gör – och ha roligt medan vi gör det – blir vi det engagerade bemanningsföretaget som alla pratar om. Tranpenad är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och anslutet till Kompetensföretagen via Almega.
Sedan 2022 är matchningsbolaget Eyes4work en del av Tranpenad Group. Eyes4work startades 2018 med målsättningen att tillsammans med lokalt förankrad personal och samarbetspartners skapa effektiva kedjor där utbildning och matchning är delar i den process som leder individen framåt, mot ett nytt jobb eller vidare mot nästa mål. Eyes4work finns idag på ett 60-tal orter i landet och varje dag går 8 deltagare vidare till ett nytt jobb eller en utbildning.Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Tranpenads värdegrund.
I vårt rekryteringsverktyg Teamtailor använder vi oss av en AI-funktion.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö och därför har vi nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys efterlevs kan det förekomma alkohol- och drogtester, innan och under anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7699773-2127634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranpenad AB
(org.nr 556597-0364), https://jobb.tranpenad.se
Bålsta Centrum (visa karta
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746 32 BÅLSTA Arbetsplats
Tranpenad Jobbnummer
10019499