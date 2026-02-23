Truckförare | Lernia | Trollhättan
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Trollhättan Visa alla lagerjobb i Trollhättan
2026-02-23
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Trollhättan
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Vi söker nu truckförare till vår kund i Trollhättan. Här får du chansen att arbeta med spännande uppdrag inom industrisektorn. Ta chansen att utveckla dina färdigheter och väx i din yrkesroll som truckförare.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Som truckförare kan du bland annat ha arbetsuppgifter som att lasta, lossa och transportera material inom lager eller produktionsmiljö. Det är viktigt att du arbetar effektivt och säkert enligt gällande rutiner. Arbetsuppgifterna kan även innefatta orderplock, inventering och enklare administrativ hantering i lagersystem.
Tjänsten är på heltid med arbete i 2-skift.
Om dig Formell kompetens
Vi söker dig som har truckkort samt B-körkort, detta är krav för tjänsten. Du är ansvarsfull, punktlig och noggrann i ditt arbete. Du har god förståelse för vikten av säkerhet vid truckkörning och kan arbeta både självständigt och i team. Du trivs i en rörlig och praktisk arbetsmiljö där du får ta stort ansvar.
Krav för tjänsten är körkort B, samt truckkort.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som truckförare inom lager, logistik eller industri. En positiv attityd och flexibilitet är egenskaper som vi värdesätter högt. Har du även ett lösningsorienterat tänkesätt, kommer det att förstärka dina chanser att lyckas i rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Haris Cosovic via e-post: haris.cosovic@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontroll genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7275537-1855481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Staveredsgatan 19 (visa karta
)
461 31 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9757036