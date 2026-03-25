Truckförare
2026-03-25
Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Vill du arbeta i en stabil och framtidsinriktad industriverksamhet där kvalitet och säkerhet står i fokus? Nu söker vi en engagerad truckförare till en av våra kunder i Karlskrona.
Som truckförare blir du en viktig del av logistiken och produktionskedjan. Du ansvarar för lastning och lossning av gods, intern materialhantering, dokumentation samt att säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Arbetet innebär daglig körning med truck och nära samarbete med kollegor inom lager och produktion. Du bidrar aktivt till att upprätthålla ordning, struktur och ett högt säkerhetstänk i verksamheten.
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Som person är du flexibel, samarbetsvillig och trivs i en miljö där tempot stundtals är högt.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Start: Omgående
Arbetstider: DagtidProfil
Krav/önskemål:
• Har giltigt truckkort och truckvana
• Erfarenhet inom industri eller lager
• Tidigare erfarenhet av dokumentering i affärssystem, gärna monitor
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
371 54 KARLSKRONA Kontakt
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ikett.com +46 73 346 46 06
