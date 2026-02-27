Truckförare
Onepartnergroup Ggvv AB / Lagerjobb / Värnamo
2026-02-27
eller i hela Sverige
Vi söker truckförare till vår kund i området Hillerstorp. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av orderplock, packning och truckkörning.
Vem är du
Vi söker en noggrann och ansvarsfull individ med hög arbetsmoral och förmåga att hantera arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade arbetsförhållanden och deadlines. Din vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat och ditt fokus på säkerhet uppskattas.
Vi ser att du har
Erfarenhet av att köra truck, gärna A1-A4 samt B1-B3.
Erfarenhet av lagerarbete
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team
Placeringsort: Hillerstorp
Arbetstider: SkiftarbeteOmfattning: Heltidsanställning
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
