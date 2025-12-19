Truckförare
Som truckförare hos vår kund inom tillverkningsindustrin ansvarar du för truckkörning med lastning och lossning av lastbilar samt interntransport. Du stödjer också teamet med montering och materialleveranser till andra avdelningar.
Om dig
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och trivs i ett samarbetsinriktat och dynamiskt team. Du har ett giltigt truckkort (A1-A4 samt B1-B4) och har du även behörighet för D1 är det meriterande.Dina arbetsuppgifter
• Truckkörning
• Lastning och lossning
• Interntransport
Krav för tjänsten
• Erfarenhet av truckkörning
• Truckkort A1-A4 samt B1-B4 (truckkortet får ej vara äldre än 5 år)
• B-körkort och tillgång till bil
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start enligt kundens behov och pågår i 3-6 månader, med god möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta i en framstående produktionsmiljö där ordning, renlighet och samarbete står i fokus.
Som ambulerande konsult hos oss på Adecco innebär det att du är anställd av oss och arbetar ute hos våra kunder, vilket kan innebära en variation i arbetsplats och arbetstider inom ett överenskommet område. Hos vår kund blir du väl omhändertagen och du kommer ha en dedikerad konsultchef på Adecco som stöttar dig längst vägen
Observera att drogtest och hälsokontroll förekommer vid anställning.
