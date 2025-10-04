Truckförare

JE Workforce AB / Lagerjobb / Luleå
2025-10-04


JE Workforce AB växer och vi söker nu en engagerad och noggrann Truckförare som vill bli en del av vårt team i Luleå.

Om tjänsten
• Grundarbetstider: Måndag - Fredag
• Du kommer arbeta i en strukturerad och trygg arbetsmiljö.
• Arbetsuppgifterna innefattar truckkörning, lastning och lossning samt andra lagerrelaterade uppgifter.
Vi söker dig som:
• Har giltigt truckkort.
• Är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta i team.
• Har god arbetsmoral och en positiv inställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: Jeworkforceab@outlook.com

Arbetsgivare
JE Workforce AB (org.nr 559421-9205)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9540738

