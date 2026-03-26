Trevlig sommarjobb
Vi söker sommarvikarier till en kvinna i 50 års åldern.
Kvinnan bor i egen lägenhet i centrala Karlstad så sysslor som att städa, laga mat, tvätta ingår i arbetet likväl som att vara med vid besök inom sjukvården, habilitering samt vid Fridisaktiviteter och besök hos familjen. Din arbetsplats kommer att vara där kvinnan befinner sig.
Hon är född med en CP-skada som gör att hon inte kan gå eller prata fullt ut. Epilepsi samt diabetes finns, så hon får aldrig lämnas själv. Hon är rullstolsbunden, med både elrullstol och manuell rullstol. Det finns hjälpmedel till förflyttningar, som lyft. Hon använder sig av dagligt schema och kommunicerar bland annat med hjälp av sin tobii (ögonstyrning).
Hon behöver stöd och hjälp med det mesta i sin vardag så som
Personlig omvårdnad
På och avklädning
Förflyttningar
Träning
Vi söker dig som är en positiv, flexibel, tålmodig, uppmärksam, initiativrik, empatisk, stabil person. Gillar att hitta på olika aktiviteter. Du ska kunna styra och planera dagen och jobba med tydlighet. Din bakgrund behöver inte nödvändigtvis vara som personlig assistent utan kanske har du arbetat med människor och omsorg i en annan typ av verksamhet.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet och Personkemin mellan brukaren och familjen
Kommunikation är viktigt för kunden i fråga så du bör behärska svenska i tal och skrift väl.
Du kommer få introduktion med ordinarie personal i alla delar kring kvinnans hjälpbehov och rutiner, tills du känner dig redo att börja. Du kommer även att bli utbildad inom medicin och pepmask.
Omfattning: sommarvikariat överenskomna veckor.
varierande arbetstider inkl.jour.
Du kommer jobba ensam men mestadels med en annan assistent.
Körkort är meriterande
Rökfri är ett krav
Din arbetsgivare blir Din personliga assistans Falköping, Assistansbolaget i det lilla formatet med den breda kompetensen, läs mer på vår hemsida, https://dinpa.se/
Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion vid nyanställning samt friskvårdsförmåner.
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: jobb@dinpa.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K25". Arbetsgivare Din Personliga Assistans Falköping AB
(org.nr 556786-6776), https://www.dinpa.se/
